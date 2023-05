O deputado Ezequiel Neiva (União Brasil) destinou mais 12 bueiros armcos (tubo em aço galvanizado) para Corumbiara, a fim de eliminar pontes velhas de madeira e garantir o escoamento da produção e o transporte escolar.

Os tubos metálicos foram solicitados pelos vereadores Solon, Narcelo, Bagunça e Zé Viola.

Para Ezequiel Neiva, os tubos têm um papel importante para a população rural e também para meio ambiente. “A madeira está cada vez mais difícil. As pontes de madeira precisam de manutenção constante e os tubos têm durabilidade estimada em cerca de 50 anos”, explicou o parlamentar.

O deputado disse ainda que o investimento é para a melhoria da infraestrutura das estradas, para que os produtores consigam escoar seus produtos, assim, gerando empregos e renda. Neiva ressalta a parceria com o prefeito Leandro da Saúde, que ficou encarregado de realizar as instalações dos bueiros.

O vereador Solon destacou os trabalhos que o deputado vem realizando no município. ‘‘Certamente é o deputado que mais investe em Corumbiara”, afirmou Solon. O vereador Narcelo citou que o parlamentar é um grande parceiro do município. Disse que, com a nova remessa de tubos, já são 32 bueiros destinados ao município.

O vereador Bagunça citou que Neiva sempre priorizou investimentos para Corumbiara e que a população tem reconhecido os esforços do parlamentar. O vereador Zé Viola frisou que os investimentos do deputado em Corumbiara têm contribuído para a melhoria do bem-estar da comunidade, tanto no setor rural quanto na cidade.

O secretário de Obras, Edson Moura, falou sobre importância dos tubos, pois, será possível eliminar mais pontes de madeira. “Isso é de grande contribuição para o meio ambiente e também para a população. gradeço ao deputado pelo o recurso e apoio’’, acrescentou Edson.