Morreu nesta quarta-feira (24) em Campinas (SP) Alexandre Funari Negrão, ex-piloto da Stock Car, mais conhecido como Xandy Negrão.

Além de ter sido ídolo nas pistas e várias vezes campeão na categoria, Negrão, de 70 anos, se consagrou como empresário rural em Goiás, alcançando altos índices de produção na atividade pecuária.

Um dos grandes pecuaristas do país, Xandy Negrão é uma referência em gestão e melhores práticas de criação, além de ser um dos maiores fornecedores de gado para a JBS no Brasil.

Seu confinamento em Nova Crixás (GO), a Fazenda Conforto, é reconhecido como um dos maiores e mais importantes do Brasil, com capacidade para cerca de 60 mil animais.

A empresa foi fundada em 1996, com a recria e engorda de bois. Na busca por uma alta performance no negócio, no ano de 2006, com o crescimento da demanda, foi dado início ao sistema de confinamento da Fazenda Conforto. Desde então, a propriedade de 12 mil hectares já abateu mais de um milhão de bovinos.

A propriedade de Negrão tem área irrigada de 1.483 hectares e conta com oito pivôs centrais.

Negrão também foi fundador e proprietário do laboratório Medley, do segmento de medicamentos genéricos. A empresa foi vendida a um grupo francês há cerca de 15 anos.

A perfil oficial da Stock Car fez uma publicação em homenagem a Xandy Negrão: