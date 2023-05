Pela primeira vez, desde que o novo governo do PT assumiu o comando do país, se falou oficialmente sobre a questão das obras da BR 319, aquele arremedo de rodovia federal que une Porto Velho a Manaus e que deveria ligar, por terra, o Amazonas ao restante do Brasil.

Num vídeo gravado e divulgado na mídia, a ministra Marina Silva afirmou, enfaticamente e com todas as palavras: “há 20 anos eu já falava sobre o assunto. Eu não dou aval, a priori e nem negativa a priori. Mas o assunto é complexo. O que posso afirmar, como eu dizia há 20 anos atrás, é que a obra tem altíssimo impacto ambiental”.

A ministra do meio ambiente, que sempre combateu a realização da obra que beneficiaria milhões de Amazônidas, reforçou ainda mais, ao comentar que o que ela chamou de “miolão” (que é o pior trecho, o do meio, com cerca de 450 quilômetros), “é onde nós estamos tendo agora os maiores índices de desmatamento”. E prosseguiu, demonstrando seu descrédito de que a rodovia possa ser usada apenas como meio de ligação entre duas Capitais: “as pessoas dizem que agora nós vamos ter uma estrada sustentável. Eu não sou economista, mas podemos perguntar se a BR 319 pode ser só uma estrada para as pessoas andarem de carro?” Ou seja, a ministra insinua que se fosse usada a rodovia “apenas” para a ligação entre duas Capitais, o investimento seria enorme, para unicamente esse simplório uso da imensa rodovia e sua viabilidade econômica seria nula, numa visão obtusa do assunto.

No final, Marina usou uma frase do seu guru Gilberto Gil, que pensa como ela, afirmando que “o povo sabe o que quer, mas também quer o que não sabe”, ou seja, as decisões da maioria – e é este o caso da BR 319 – só tem valor quando o povo sabe o que quer e o que ele quer coincida com o que pensam os donos da verdade. E a verdade está com Marina e sua turma, claro!

ASFALTO NA 319 PODE SIGNIFICAR DESMATAMENTO DE MAIS DE 20 POR CENTO NA AMAZÔNIA, O QUE SERIA TRÁGICO, DIZ MINISTRA

Falando na Câmara dos Deputados, Marina reafirmou a mesma catilinária ambiental de sempre, com teor catastrófico, chegando a dizer que se a obra for mesmo feita, pode se chegar ao desmatamento de 20 por cento da Floresta Amazônica, o que seria trágico, segundo comentou. Ela ironizou a obra, não respondeu diretamente perguntas de parlamentares e deixou nas entrelinhas que os Amazônidas devem procurar meios compatíveis com a preservação da floresta, para sobreviverem. Ao ponto que um parlamentar ironizou, dizendo que se ela, a ministra, provasse que os milhões de moradores da região pudessem viver apenas da clorofila, ele passaria a apoiar todo o viés ideológico com que Marina Silva e seu governo tratam o assunto. O vídeo completo sobre o assunto pode ser assistido no link https://www.google.com.br/search? m=vid&sxsrf=APwXEdc9dlMfHUlM8y_WYhC5DoipJ7ep9A:1685021684589&q= video+da+ministyra+mariona+silva+dizendo+falando+sobre+as+obras+da+br+319&sa=X&ved=2ahUKEwjqk8v3ypD_ AhVrrpUCHfHnAm4Q8ccDegQIDBAH&biw=1396&bih=649&dpr= 1.38#fpstate=ive&vld=cid:2df7b935,vid:mU49kgT5oMk

SUCESSO DE VENDAS E PÚBLICO, RONDÔNIA RURAL SHOW É ELOGIADA TAMBÉM POR VISITANTES ESTRANGEIROS

Não há como negar: a euforia tomou conta dos representantes do governo do Estado e dos expositores da Rondônia Rural Show. Nesta sexta, penúltimo dia da feira, a previsão otimista há prevê que, ao encerrar o dia, já se tenha superado a meta dos 3 bilhões de reais em negócios, o que já representaria um crescimento real de 16 por cento sobre o que foi vendido em toda a feira do ano passado. Já no final do primeiro dia, a segunda-feira, a Rondônia Rural Internacional já anunciava vendas de mais de 1 bilhão de reais, visitas de mais de 60 mil pessoas e o fim de todos os produtos à venda de dezenas de pequenos e médios produtores. Já no segundo dia, muitos deles tiveram que começar a venda produção futura, porque não tinham mais nada a pronta entregaJá no segundo dia, muitos deles tiveram que começar a venda produção futura, porque não tinham mais nada a pronta entrega. Dois dias, 2 bi de faturamento, 107 mil visitantes.. O governador Marcos Rocha, mesmo exausto pelo trabalho que começou antes mesmo da abertura da feira e não parou mais, comentava com entusiasmo o que está acontecendo em Ji-Paraná. Acrescentou ainda, num comentário exclusivo para este blog, que “Outra coisa que vejo é que os embaixadores e representantes de outros países presentes, estão surpresos com a qualidade da feira”. Os comentários que têm ouvido de autoridades, empresários e visitantes de vários países e de outros Estados, são destacados por Rocha, em sua análise sobre questões importantes que sintetizam a grandeza de um evento que ele fez questão de priorizar e dar continuidade. A feira encerra neste sábado com resultados gerais acima das melhores expectativas.

MÉDICOS CONTRATADOS SEM O REVALIDA: PRESIDENTE DO CFM SE REÚNE COM MINISTRA DA SAÚDE PARA COBRAR SOBRE A DECISÃO

“Será um desastre para a população brasileira! Na próxima quarta-feira, tenho uma audiência com a ministra Nísia Trindade Lima, para tratar deste assunto!” A informação é do médico Hiran Gallo, o rondoniense que preside o Conselho Federal de Medicina, órgão que fala em nome de mais de meio milhão de médicos do Brasil. O tema central da conversa entre o Presidente do CFM e a ministra da saúde, será sobre a decisão do governo brasileiro de trazer de volta o programa Mais Médicos. Claro que o debate central não será sobre isso, mas sim por um detalhe vital no contexto da decisão: os quase seis mil contratados, se estrangeiros ou formados no exterior, não precisarão prestar o exame Revalida, para poderem atender a população. Ora, a legislação brasileira determina que nenhum profissional formado fora do país ou de origem estrangeira que venha trabalhar aqui, só poderá fazê-lo caso cumpra esta obrigação profissional. Sem o Revalida, milhares de médicos formados no exterior, por exemplo, não podem exercer a atividade entre nós. A exceção pode causar graves problemas ao país e abrir um espaço para que médicos sem a devida condição, passe a atender os brasileiros.

O dr. Hira Gallo tem defendido que o País não pode ter dois tipos de Medicina: uma para os mais ricos e outra para os mais pobres. Em várias partes do país, profissionais protestam contra a decisão do atual governo em não exigir o Revalida para o Mais Médicos. A famosa dra. Raíssa, baiana que lutou bravamente contra a Covid e se tornou personagem nacional, foi uma das que usou as redes sociais para registrar seu veemente protesto.

CRUZ É CIDADÃO HONORÁRIO DE JI-PARANÁ E HILDON ASSUME O COMANDO INÉDITO DA ASSOCIAÇÃO DOS PREFEITOS, DE OLHO EM 2026

Dois eventos importantes, paralelos à feira, mereceram destaque nesta semana. O primeiro deles ocorreu na terça-feira à noite, quando o deputado Marcelo Cruz, presidente da Assembleia Legislativa do Estado, foi homenageado pela Câmara de Vereadores de Ji-Paraná. Ele recebeu o título de Cidadão Honorário da cidade, numa iniciativa da vereadora Juscélia Dallapicola. A solenidade foi concorrida e teve discursos emocionados, com muitos agradecimentos à Assembleia e ao seu presidente, pelo apoio dado a Ji-Paraná. Marcelo Cruz, aliás, no curto período em que está no comando do poder, tem demonstrado competência e espírito de unir esforços de todos os setores da sociedade, na busca de avanços importantes para Rondônia.

Já na quarta-feira, outro evento marcante: a posse do prefeito de Porto Velho, Hildon Chaves, como primeiro prefeito da Capital do Estado a assumir o comando da Associação dos Prefeitos de Rondônia, a Arom. Foi um acontecimento político dos mais quentes, na medida em que Hildon se transforma, neste momento, no principal nome para a sucessão estadual de daqui a três anos. Mesmo muito longe ainda da disputa, ao se tornar personagem regional, o prefeito de Porto Velho começa a consolidar sua batalha pela sucessão de seu aliado, o governador Marcos Rocha.

FEDERAÇÃO DO COMÉRCIO DO SETOR EXPLICA PREÇO DOS COMBUSTÍVEIS E EM JI-PARANÁ JÁ SE ABASTECE A 5,45 O LITRO

Para não se cometer injustiça em relação ao preço dos combustíveis para o consumidor final, é importante se analisar um longo documento, assinado pela Federação Nacional do Comércio de Combustíveis e de Lubrificantes (Fecombustíveis). Em resumo, ele diz que “o mercado de combustíveis no Brasil segue regime de preços livres e não de preços controlados” e que quem dita o preço final da gasolina, óleo diesel e outros derivados, são as distribuidoras. Depois que saem delas, há a mistura de vários outros componentes, a adição dos impostos e, ainda, uma margem de lucro das revendas, ou seja, dos postos, que raramente ultrapassa os 10 por cento. No resumo: quem determina o custo final é todo este pacote de custos e, mais ainda, não há controle dos preços. O que pode ocorrer é denúncias ao Copom, quando se suspeitar de preços abusivos ou cartel, por exemplo. Enfim, por enquanto a maioria dos postos da Capital vende gasolina na faixa dos 5,85 a 5,99, com vários deles comercializando a 5,89. Mas no interior, já se encontra combustível a 5,49, como em postos de Ji-Paraná, por exemplo. O negócio é procurar o posto mais barato, como a gente faz em qualquer tipo de compra normal.

ALGUNS MEMBROS DE FACÇÕES AINDA DOMINAM O ORGULHO DO MADEIRA E BANDIDOS SAEM PELA CIDADE ATIRANDO A ESMO E FERINDO PESSOAS

Já melhorou, mas ainda está longe do fim. Há ainda claros sinais de que , mesmo com a ação policial que prendeu mais de 30 bandidos que dominam os conjuntos habitacionais populares da Capital, ainda há muito a combater. Nesta semana, motoristas de Uber e outros aplicativos que tentavam entrar em áreas do Orgulho do Madeira, eram interceptados por criminosos, que ainda dominam a área, obrigados a se identificar e dizer onde estavam indo e quem estavam transportando. A intenção dos membros de facções que se mantém naquela área, é identificar policiais que possam estar entrando para confrontos com eles. Aliás, há muito trabalho policial a ser feito, mesmo com a ressalva de que as coisas na segurança melhoraram na gestão do coronel Vital, porque agora bandidos armados andam circulando pela cidade e, em pelo menos dois registros, atirando a esmo. Dias atrás, crianças que jogavam futebol numa área da cidade foram feridas. Nesta última terça-feira, dois motociclistas numa moto vermelha circularam pelo bairro Três Marias, atirando contra cinco pessoas. Uma delas foi ferida na cabeça, com gravidade. As investigações estão em andamento e, certamente, nossa competente polícia vai colocar as mãos nesses psicopatas em breve.

UM POUCO DE HISTÓRIA: JESUALDO LEMBRA PRIMEIROS PASSOS PARA QUE A RONDÔNIA RURAL SHOW CHEGASSE À GRANDEZA DE HOJE

Por falar em Ji-Paraná, o ex-prefeito da cidade (também já foi um atuante deputado estadual) Jesualdo Pires, usou as redes sociais, nesta semana, para lembrar alguns aspectos da história do antes da Rondônia Rural Show, hoje um grande sucesso. O texto divulgado por Jesualdo, acompanhando com uma foto da época, comenta o início da hoje superlativa feira. “Ações visionárias que desenvolvem o município: quando o então governador Confúcio Moura nos pediu uma área de 50 hectares, para a instalação definitiva da Rondônia Rural Show, nós a doamos com a ajuda da Câmara Municipal, através de seu então presidente Nilton Cezar. A parceria foi da Prefeitura com o DER e a Seagri, através do secretário Evandro Padovani, e construímos toda infraestrutura, como iluminação das ruas. Hoje, todos nos orgulhamos da maior feira de negócios agropecuários da região Norte! “. A foto mostra o então prefeito Jesualdo Pires, liderando uma comitiva de autoridades, chegando ao local onde hoje é o Parque Vandeci Hack, à época apenas uma área rural sem praticamente nenhuma produção. O prefeito que colocou Ji-Paraná como um dos municípios brasileiros com o melhor nível de educação, também ajudou a criar a feira que hoje é uma locomotiva da economia rondoniense e a Copa do Mundo do seu agronegócio. Teve visão, sim!

PERDA DE RECURSOS DO SESC E SENAC REPRESENTARIAM GRAVES PREJUÍZOS AO PAÍS. LEI NÃO VAI PASSAR NO CONGRESSO

O governo Lula terá, certamente, grande dificuldade em usar dinheiro do orçamento destinado ao Sesc e Senac, que perderiam 5 por cento dos seus recursos, para que eles fossem utilizados em propaganda no exterior. Um abaixo assinado com mais de 1 milhão de assinaturas, incluindo artistas famosos e apoiadores de Lula, como Fernanda Montenegro, Lenine, Renata Sorrah, Maria Bethânia, Tom Zé, outros, também se posicionaram contrários à proposta. Se os dispositivos entrassem em vigor, existiria o risco real de encerramento das atividades do Sesc e do Senac em mais de 100 cidades brasileiras. Cerca de 260 milhões de reais deixariam de ser investidos em atendimentos gratuito incluindo, por exemplo, exames clínicos e odontológicos. Tem mais: além do fechamento de unidades, também poderiam ocorrer demissões de mais de 3.600 trabalhadores e redução de 2 milhões e 600 mil quilos de alimentos, distribuídos pelo Programa Mesa Brasil pelo Sesc, considerado o maior banco de alimentos da América Latina. A heresia teria ainda o poder de fechar 7.700 matrículas em educação básica e 31 mil em ensino profissionalizante, entre outros prejuízos que seriam sofridos diretamente pela população atendida. Ou seja, essa besteira não deve ir em frente.

PERGUNTINHA

Qual sua opinião sobre os violentos atos de racismo praticados por torcedores espanhóis contra o grande jogador brasileiro Vinicius, ofendido em praticamente todos os jogos que disputa?