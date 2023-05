Obras de adequação e construção em rodovias estratégicas de Rondônia serão apresentadas pelo ministro dos Transportes, Renan Filho, na Cúpula Anual 2023 do Fórum Internacional de Transportes (ITF – Transport Enabling Sustainable Economies), na Alemanha.

O evento, que ocorre até sexta-feira (26), tem como objetivo a troca de experiências e de boas práticas entre autoridades vinculadas ao setor.

Considerando a prioridade da gestão de retomar obras estruturantes e fortalecer eixos rodoviários relevantes para a integração do país, este ano, o montante de recursos do Governo Federal a executar em Rondônia é de R$ 477 milhões, quase quatro vezes maior do que o que foi pago em 2022. Nesse sentido, o Ministério dos Transportes atua em sete grandes obras no estado.

Na BR-364/RO, a adequação do trecho rodoviário que liga a capital Porto Velho ao município de Vilhena será possível com investimento de cerca de R$ 85 milhões. Na mesma rodovia, o Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes (DNIT) atua na construção de travessias urbanas e duplicação, com investimento de R$ 9,7 milhões. Outro trecho da BR-364/RO, passa por obras de adequação da travessia urbana de Pimenta Bueno, com R$ 30 milhões aportados.

“Vamos tratar do fortalecimento da logística, da melhoria da mobilidade urbana e de projetos com sustentabilidade ambiental e com segurança para o cidadão, além de mostrar nossos projetos para melhorar a integração de Rondônia e do Brasil com os outros países da América do Sul”, ressaltou o ministro Renan Filho.

ADEQUAÇÃO

Outros R$ 300 milhões são investidos na adequação de um trecho da BR-319/RO de 150 quilômetros de extensão, na divisa do estado com o Amazonas. Na BR-425/RO, são construídas duas pontes, sobre os rios Araras e Ribeirão, com R$ 15,3 milhões em recursos.

Para 2024, estão previstas a construção da ponte Guajará-Mirim, município na divisa com a Bolívia, com custo estimado em R$ 19,3 milhões; e a adequação da travessia urbana de Ji Paraná, na BR-364/RO, com 36,7 quilômetros e R$ 19,1 milhões em investimentos.

EVENTO

A visita de Renan Filho à Alemanha prevê participação em ao menos vinte agendas separadas, que incluem reuniões ministeriais, mesas de debate, encontros bilaterais e sessões plenárias. O objetivo desses encontros é a troca de experiências e de boas práticas voltadas para o setor, o que inclui a busca por fontes de financiamento, maior colaboração entre o setor público e o setor privado, a defesa de novos marcos regulatórios e demais medidas que considerem o desenvolvimento tecnológico e aspectos de sustentabilidade.

Atualmente composto por 64 países membros, o ITF é uma organização intergovernamental autônoma ligada administrativamente à Organização para a Cooperação e Desenvolvimento Econômico (OCDE). Trata-se de um órgão internacional que atua como um think thank, uma espécie de laboratório de ideias, para questões relacionadas à política de transportes de todos os modais e que realiza anualmente um encontro entre ministros de Transportes dos países membros, no qual são apresentadas as últimas novidades e políticas do setor.