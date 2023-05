A dona de casa Daiane Rosa Xavier, de 24 anos, visitou a redação do Extra de Rondônia na tarde desta quarta-feira, 25, para agradecer a equipe do site pela divulgação do pedido de ajuda para a realização da cirurgia do seu olho esquerdo diagnosticado com Ceratone.

Ela realizou o procedimento em 25 de abril, em Porto Velho.

Daiane conta que conseguiu arrecadar R$ 5.570,00 e que, durante a cirurgia, o médico Rodrigo Pascoal, da clínica CEOF, arcou com a diferença de R$ 6 mil para que a jovem pudesse colocar o anel de Ferrara fixo, um implante feito com o objetivo de reduzir a curvatura da córnea.

Contudo, agora, Daiane pede, mais uma vez, ajuda da população para custear a cirurgia do olho direito, que tem um custo de quase R$ 11.570,00.

Ela explica que o procedimento foi um pedido, urgente, do médico, pois seu olho direito está com início de estufamento e corre o risco de ter que entrar na fila de espera para transplante.

Daiane coloca à disposição seus contatos para quem puder ajudar: (69) 9-8421-1814.

SOBRE A DOENÇA CERATOCONE

É uma doença genética rara, de caráter hereditário e evolução lenta, que se manifesta mais entre 10 e 25 anos, mas pode progredir até a quarta década de vida ou estabilizar-se com o tempo.

A enfermidade atinge cerca de 150 mil pessoas por ano no Brasil e pode atingir os dois olhos de maneira assimétrica, ou seja, o distúrbio pode afetar mais um olho que o outro.

Sua principal característica é a redução progressiva na espessura da parte central da córnea, que é empurrada para fora, formando uma saliência com o formato aproximado de um cone.