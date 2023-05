No começo da tarde desta sexta-feira, 26, dois homens em uma motocicleta CG de cor preta, chegaram em um posto de combustível no cruzamento da Avenida Presidente Nasser com a Avenida Tancredo de Almeida Neves, no bairro Jardim América, em Vilhena e mandaram o frentista encher o tanque.

Após abastecer o veículo, o condutor da moto não pagou pelo combustível e empreendeu fuga. O frentista ainda tentou segurar o garupa pela camisa, mas não conseguiu.

Contudo, durante a fuga, quando passavam pela Rua Martinho Lutero, no mesmo bairro, o condutor da motocicleta não conseguiu fazer a curva para acessar a Avenida Benno Luiz Graebin e bateu em um carro, no qual a motorista seguia sentido Cuiabá.

No choque, um dos bandidos sofreu ferimentos e não conseguiu se levantar, o outro fugiu tomando rumo ignorado.

Um dos bandidos portava uma faca de cabo verde, na qual ficou no chão.

O Corpo de Bombeiros foi acionado e socorreu a vítima ao pronto-socorro do Hospital Regional.

