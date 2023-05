Acontece neste sábado, 27, nas imediações da Faculdade Santo André (FASA) e da praça do Orleans, a 1ª Feira “Saúde e Bem-Estar” no horário das 9h até às 17H, EM Vilhena.

O evento é uma iniciativa da faculdade em cumprimento das suas diretrizes sociais.

A organização do evento é coordenada pelo professor/doutor Adriano Lafin que, com pleno apoio da presidente da instituição, doutora Margarida Arcari, que durante esta semana esteve em vários órgãos da imprensa local para entrevistas e divulgação da feira.

Ao todo, a 1ª Feira “Saúde e Bem-Estar” colocará à disposição da população cerca de 30 serviços gratuitos, entre eles: exames bioquímicos, aferição de pressão arterial, pulso, frequência respiratória e temperatura, orientação de nutrição, atendimento de fisioterapia, orientação psicológica do bem-estar subjetivo, oficina de artes e comunicação visual, emissão de certidões negativas (criminal e civil – 1º e 2º graus) do TJRO, certidões negativas da Justiça federal 1º Região, certidões de Quitação Eleitoral, emissão do CPF e Cartão do SUS, acesso, inscrição e recuperação da senha GOV.BR, atendimento médico, minicurso de drones e suas utilidades.

O prefeito Flori Cordeiro colocou vários serviços da prefeitura de Vilhena à disposição da organização para contribuir com o bom êxito do evento.

A 1ª feira de “Saúde e Bem-Estar” terá a participação efetiva da direção, professores e acadêmicos dos cursos de Pedagogia, Enfermagem e Direito.

A turma do 1º ano de Direito abrirá uma barraca para a venda de doces, salgados e refrigerantes onde a arrecadação será investida na formatura dos acadêmicos e futuros Operadores de Direito da FASA.