Um homem identificado como Carlos Roberto Andrade dos Santos, de 37 anos, foi executado a tiros dentro de um bar na Rua 737, no bairro Cristo Rei, em Vilhena.

De acordo com informações apuradas pela reportagem do Extra de Rondônia, a vítima que era conhecida por “Binha” e filho da dona do bar, estava na frente do comércio, quando dois homens chegaram em uma motocicleta, o carona desceu de arma em punho e atirou contra ele que correu e caiu morto dentro do estabelecimento comercial.

A Polícia Militar (PM) foi acionada e constatou que a vítima estava morta.

A Polícia Técnica Científica (Politec) foi chamada e após os trabalhos de praxe o corpo será liberado para a funerária de plantão fazer a remoção.