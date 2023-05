Nesta sexta-feira, 26 de maio, acontece a abertura dos Jogos Escolares de Vilhena (JEVS), no Ginásio Municipal Jorge Teixeira, a partir das 19h.

Nesta 25ª edição, a expectativa é que participem mais de 1 mil atletas de 21 instituições de ensino, tanto públicas como privadas, nas modalidades de Atletismo, Badminton, Basquetebol, Ciclismo, Futebol Society, Futsal, Ginástica Rítmica, Handebol, Judô, Karatê, Natação, Taekwondo, Tênis de Mesa, Vôlei de Praia, Voleibol e Xadrez.

A abertura contará com exibição de dança das atletas da ginástica rítmica, juramento do atleta e do árbitro, bem como a entrada oficial das delegações e de todas as entidades das participantes, dos árbitros da tocha simbólica dos jogos.

As competições do JEVS iniciaram no dia 15 de maio e vão até dia 3 de junho, divididos em duas categorias: Infantil (nascidos entre 2009 e 201 e juvenil, com atletas nascidos entre 2006 e 2008. Ambas têm também modalidade individual e coletiva.

Participaram da competição as instituições de ensino Álvares de Azevedo, Almirante Tamandaré, Tiradentes, Dom Pedro II, Favo (Coopevi), Genival Nunes, Ifro, Luiz Carlos, Machado de Assis, Marechal Rondon, Maria Arlete Toledo, Paulo Freire, Progresso, Professor Vanks, Santa Lucia Filippini, Sesi, Shirley Cerutti, Tenente Melo, Wilson Camargo Mamaindê e Sowaintê.