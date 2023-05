Na madrugada desta sexta-feira, 26, a Polícia Militar (PM) registrou duas tentativas de assassinato a faca, em Vilhena.

A PM foi acionada por populares, onde informação dava conta que na Avenida Melvin Jones havia um homem esfaqueado.

Ao chegar no local e em contato com a vítima, identificada pelas iniciais A.O.C., de 20 anos, relatou que um homem por apelido “Cabelo” o abordou para cobrar uma dívida, diante da recusa em pagar, o suspeito que estava de posse de uma faca deferiu dois golpes, um na região cervical e a outro no ombro, ambas do lado esquerdo do corpo.

A vítima foi socorrida ao pronto-socorro do Hospital Regional pelo Corpo de Bombeiros e passou por cirurgia. Ainda não há informações sobre seu estado de saúde.

A PM fez buscas, mas não localizou o suspeito. A vítima tem várias passagens pela polícia nas cidades de Ji-Paraná e Jaru.

A segunda tentativa de homicídio aconteceu também na madruga desta sexta-feira, 26, sendo que a Polícia Militar (PM) foi informada que havia dado entrada no Hospital Regional (HR) um homem com ferimentos provocados por faca.

Com isso, a guarnição foi ao HR, e em contado com a vítima, esta relatou que estava em sua residência, quando um homem identificado pelas iniciais E.J.G., conhecido por “Cabelo”, que divide apartamento com ele, juntamente com uma mulher e por motivos de ciúmes da sua mulher ” Cabelo” que estava de posse de uma faca, disse que iria matá-lo e desferiu um golpe de faca em sua cabeça.

A PM foi ao local indicado pela vítima no bairro Cristo Rei, e encontrou a casa aberta, mas o suspeito e a mulher não estavam no local.

Os casos foram registros na delegacia de Polícia Civil para serem investigados.