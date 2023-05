A pequena miss rondoniense Aghata Costa de Jesus é de Porto Velho e encontra-se em Portugal para disputar o concurso Beleza internacional Mini Miss Star Universo 2023.

O concurso acontecerá entre os dias 22 a 28 de maio de 2023 na cidade do Porto-Portugal, o evento cogita motivar as jovens a darem o seu melhor e realizar seus objetivos pessoais e profissionais.

Nossa menina de ouro modela como modelo profissional desde 5 anos hoje com 12 anos vai em busca desse título muito desejando do concurso Internacional, natural de Jaru e planeja ser uma futura veterinária, seu esporte preferido vôlei e Futebol e por isso manter corpo com suas medidas perfeitas — 1,55 m de altura 48 kg, cabelos loiros e olhos azul, sorriso lindo e inteligência extraordinária, a Rondoniense vive momentos de expectativa, com todos os tributos para trazer esse título para Brasil.

Vale ressaltar que as Mini Misses Rondônia são pentacampeãs em ganhar Mini Miss Brasil Oficial, sempre são bem assessoradas pela Agency de Modelo Felicittá (@agency.felicitta), com a direção-geral da empresária Gleice Leite, a mesma explica ao site que a competição não é apenas pela aparência física, considera a postura diante da sociedade, incentivando ainda ações para causas sociais, em busca de novos títulos para Rondônia.

Agency de modelo Felicittá ressalta também que a cultura dos concursos de beleza está cada vez mais em evidência no país, as modelos Felicittá já possuem 12 títulos nacionais e 3 Internacionais em seu currículo.