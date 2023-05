Ao longo de seis dias, a Rondônia Rural Show Internacional foi palco para as potencialidades da agricultura e pecuária do estado.

A maior feira de negócios da Região Norte do país mobilizou milhares de pessoas, empresários e produtores rurais.

“Foi uma honra prestigiar toda a estrutura, trabalho e produção agrícola dos quatro cantos de Rondônia. Homens e mulheres que geram emprego e renda a partir da terra abençoada que é o nosso estado. Parabenizo o nosso governador Marcos Rocha e toda Ji-Paraná por conseguirem entregar mais uma edição de sucesso”, declarou a deputada estadual Dra. Taissa Sousa.

A parlamentar participou ativamente dos primeiros dias de feira, marcando presença, a convite das autoridades, nos stands do Governo do Estado e da Assembleia Legislativa. Dra. Taissa visitou, ainda, stands e pavilhões da agroindústria familiar e prestigiou as mais recentes inovações e tecnologias que vêm revolucionando o dia a dia no campo.

“Nos dias em que estive na Rondônia Rural Show pude ver o quanto o nosso estado avançou na produção agropecuária e como o país e o mundo estão cada vez mais interessados em investir aqui. Por isso, vejo o empenho do governo e do próprio produtor rural em se atualizarem sobre tecnologias e, acima de tudo, na possibilidade de aumentar nossa produção sem agredir a Amazônia”, finalizou a deputada.