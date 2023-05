Diante de uma clara ameaça ao setor produtivo de Rondônia e da Região Norte do país, o senador Jaime Bagattoli (PL) tem intensificado as críticas aos embargos ambientais impostos pelo Ibama.

O senador tem se posicionado contrário à medida e defendido mais tempo para a regularização dos produtores rurais.

“O que temos visto hoje no Brasil é algo que nunca se viu antes. O governo que afirma defender os mais pobres tem levado medo aos pequenos produtores que temem perder suas terras, bens e animais por ameaça de embargos do Ibama. É algo que não podemos tolerar e, por isso, temos mobilizado esforços em todos no Congresso Nacional”, afirma o parlamentar.

Nesta semana, durante a Rondônia Rural Show Internacional, em Ji-Paraná, Jaime se encontrou com importantes lideranças para discutir o tema. A estratégia tem sido mobilizar a bancada federal do estado na Câmara dos Deputados e no Senado, além de representantes do pequeno, médio e grande produtor.

Desde o último mês, o Instituto Brasileiro do Meio Ambiente (Ibama) tem promovido embargos ambientais a proprietários rurais que desmataram áreas para cultivo e criação de animais após 2008. A medida, que começou em municípios do sul do Amazonas, já preocupa produtores de todo o porte em Rondônia.

“Fui um dos primeiros parlamentares a chamar a atenção para esse terrorismo imposto pelo Ibama. Desde então, temos somado esforços nas duas Casas do Congresso e de famílias do campo ao grande produtor. Seja nas audiências da Comissão de Agricultura ou dialogando com o homem do campo, vamos defender os mais vulneráveis e a quem gera emprego e renda na nossa região. Se querem uma solução para isso, então que possamos discutir, desde já, a regularização fundiária”, reforçou o senador.