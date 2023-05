Um homem identificado pelas iniciais J.C.S., de 19 anos, foi preso na noite de sexta-feira, 26, após comprar produtos em uma conveniência de um posto de combustível na saída para Cuiabá e pagar com falso Pix, em Vilhena.

De acordo com informações apuradas pela reportagem do Extra de Rondônia, o suspeito chegou no estabelecimento em uma bicicleta elétrica, consumiu produtos na loja e pegou outros para levar.

No caixa, o rapaz efetuou o pagamento das despesas via Pix e enviou o comprovante para a atendente.

Na hora a atendente desconfiou, mas o rapaz conseguiu convencê-la que a operação não era fraude. Contudo, algum tempo depois a atendente confirmou que havia caído num golpe.

Um policial militar da Patrulha Reforço que estava de folga no local, acionou a guarnição e em seguida realizou buscas e localizou o suspeito na Avenida Brasil, próximo a Praça do Barcelona, no bairro Jardim Eldorado.

Indagado, o rapaz que estava com seu irmão de 8 anos de idade na garupa da bicicleta disse eles foram na conveniência do posto e consumiram produtos no local e pagou com falso Pix.

O suspeito contou que havia adquirido o aplicativo de nome “Nubank” pelo valor de R$ 20,00 e que o aplicativo emite comprovantes de Pix falso, e esta foi a primeira vez que ele aplicou golpe usando o aplicativo.

Diante dos fatos, o rapaz recebeu voz de prisão e foi conduzido para a delegacia de Polícia Civil, onde a ocorrência foi registrada.

Por ele estar com seu irmão menor de idade, o Conselho Tutelar foi chamado para acompanhar o caso.