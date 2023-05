Sendo um dos maiores apoiadores do setor produtivo em Rondônia, o deputado estadual Luizinho Goebel (PSC) prestigiou a 10ª edição da Rondônia Rural Show Internacional, que acontece todos os anos no município de Ji-Paraná.

A maior feira de agronegócio da Região Norte serviu para o parlamentar reforçar o seu apoio junto aos produtores do campo e discutir temas importantes para o setor.

“Ao longo do meu mandato, sempre tomei decisões em favor do setor produtivo e em prol do desenvolvimento sustentável, pois acredito que estes são pilares fundamentais para o progresso de nossa região”, afirmou o parlamentar.

Uma das priorirdades do deputado é a defesa do zoneamento socioeconômico e ambiental de Rondônia, pois entende que a regularização fundiária e a segurança no campo dependem de um planejamento adequado e de preservação do meio ambiente.

Diante da presença de diversos produtores, o parlamentar também reforçou sua posição contrária ao aumento de impostos para produtos desse setor.

“Sou firme na minha posição de não aumentar a taxação sobre produtos agrícolas. Reconheço a importância de proporcionar um ambiente propício para o crescimento do setor, promovendo a competitividade e a rentabilidade dos produtores”, afirmou.

A regularização fundiára foi, de longe, um dos principais temas das rodas de conversas durante a feira. Para Luizinho, o resultado positivo da Rondônia Rural Show só reforça a urgência do tema.

“Acredito que hoje a regularização fundiária é o tema de maior urgência no campo e importante para a economia do estado e do país. Isso porque áreas que hoje são improdutivas podem ajudar no aumento da produção agropecuária e, como consequência, gerar mais emprego, renda e industrialização”, acrescentou o deputado.

Outro compromisso reforçado pelo paralmentar foi a retomada da discussão de programas de apoio ao setor produtivo e à agricultura. As iniciativas buscariam capacitar os produtores, fortalecer a infraestrutura, facilitar o acesso a crédito e oferecer incentivos para impulsionar a produtividade de forma sustentável.