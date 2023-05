P.L.C.G., foi preso em flagrante na noite de sexta-feira, 26, por policiais da Patrulha Reforço, quando fazia entrega de drogas, em Vilhena.

De acordo com informações apuradas pela reportagem do Extra de Rondônia, policiais do Núcleo de Inteligência (NI) receberam informação que P.L.C.G., estaria usando um carro Ford Ká de cor vermelha para fazer entrega de entorpecentes.

Com isso, os policiais passaram a investigar o suspeito e na noite de sexta-feira, 26, receberam informação que ele havia saído de sua casa para entregar drogas na cidade.

Todavia, diante da informação, os policiais do NI, acionaram a Patrulha Reforço para abordar o suspeito, e em revista pessoal, no bolso de P., foi encontrado um invólucro plástico contendo dois comprimido de ECSTASY, droga sintética, popularmente conhecida entre os usuários como “balinha”, além de dois involucro plástico com pó branco aparentando ser cocaína, pesando aproximadamente nove gramas.

No carro, além do suspeito estava sua esposa com o filho do casal de 10 meses. P., confessou aos policiais que comercializava drogas e que realmente saiu para fazer as entregas.

Além disso, disse que na sua casa havia mais entorpecentes e levou os militares a residência, onde foram localizadas porções de cocaína e maconha, pesando 168 gramas de cocaína e 28 gramas de maconha, uma balança de precisão, um caderno contendo anotações das vendas da droga, e, em cima do guarda-roupa foi localizado um revólver marca Astra modelo 960, cabo de madeira, oxidado, com seis munições CBC ponta oca intactas.

Diante dos fatos, P., recebeu voz de prisão e foi conduzido para a delegacia de Polícia Civil, onde a ocorrência foi registrada.