Durante solenidade de encerramento da edição 2023 da Rondônia Rural Show, o Governador Marcos Rocha confirmou que foram realizados mais de R$ 3.5 bilhões em negócios durante os dias de feira, superando todas as expectativas do evento e se tornando a maior edição da história da Rondônia Rural Show.

Ainda, de acordo com o Governador, este resultado é referente apenas aos dias em que aconteceram o evento, mas pode aumentar por causa da continuidade das negociações.

O número de pessoas que visitaram o Centro Tecnológico Vandeci Rack também foi grande. Segundo levantamento apresentado por Marcos Rocha, 263 mil pessoas passaram pelo evento entre os dias 22 a 27 de maio.

A título de comparação, a primeira edição do evento movimentou R$ 170 milhões em negócios e desde então os valores obtidos durante o evento só tem aumentado. “Em 2019, por exemplo, foram R$ 700 milhões em negócios fechados e no ano passado, R$ 2.6 bilhões. A Rondônia Rural Show cresceu e mostra toda força do nosso Estado e do nosso Setor Produtivo”, disse o Governador.

Durante sua fala, Marcos Rocha parabenizou todos os servidores engajados na organização do evento e agradeceu deputados, prefeitos, autoridades e todos os poderes constituídos pela parceria em detrimento à realização da feira.

O secretário-adjunto da Secretaria de Estado da Agricultura (Seagri), Janderson Dalazen destacou que o Governador Marcos Rocha foi o chefe de Estado que mais investiu no evento durante todos os seus anos de existência. “O Governador Marcos Rocha foi o Governador que mais investiu na infraestrutura do parque”, enalteceu.