Há algum tempo resolvi acompanhar a evolução de duas empresas brasileiras, como parte de minha atividade profissional (líderes em seus segmentos).

Nesta oportunidade gostaria de fazer alguns comentários sobre a menor delas. Este processo tem sido muito educativo e gratificante.

Acompanhar suas vendas e resultados, suas lutas e dificuldades, como cresceu 50% em plena na pandemia… Há aqui marcantes, desafiadoras e oportunas lições de vida!

Esta empresa é uma das melhores marcas brasileiras no exterior. Presente nos cinco continentes, exportando para mais de 120 países, combina um espírito inovador com uma tradição de qualidade e quer seguir ganhando e liderando mercados. Em todas as linhas de produtos, a inovação, o design, a tecnologia, a qualidade e a satisfação de fazer bem as coisas, estão sempre presentes.

Uma das firmas que mais exporta no país é esta indústria (30% da produção mensal). O avanço nos mercados internacionais é o resultado de investimentos em tecnologia (765 robôs) e produtos desenvolvidos de acordo com o gosto de cada cultura e benefício de cada mercado.

Trata-se de uma empresa familiar, com 113 anos de existência, que iniciou como uma ferraria. Seu êxito é proveniente, também, de gente comum e trabalhadora que se uniu para a realização de coisas extraordinárias. Ela estimula a contratação de familiares, sem discriminar parentescos.

Missão: Atuar maravilhosamente bem para inspirar o cotidiano das pessoas e estimular experiências significativas, criando valor e satisfação para clientes, consumidores, empregados…

Visão: Liderar a indústria na satisfação do cliente, por brindar as melhores soluções diárias. Seguir sendo uma marca de qualidade, inovação, relações sadias e valores humanos.

Principais valores: Satisfação do cliente; transparência; trabalho; liderança; valorização das pessoas; devoção. A firma existe para desenvolver, produzir e entregar produtos que tornem melhor a vida das pessoas. Trata-se de uma indústria com 11 fábricas no Brasil, nenhuma no exterior, produzindo 22 mil itens.

Temos o grande compromisso de melhorar a vida e satisfazer as necessidades das pessoas com produtos diferenciados, de qualidade, design e funcionalidade superiores; preocupadas com a sustentabilidade e preservação do meio ambiente. Com alegria fabril e o prazer de fazer bem feito.

Já identificou esta empresa? É a Tramontina. Segundo seu presidente, aumentar as exportações é de fundamental importância pois os move e alavanca seus negócios. Explorar o mercado consumidor mundial pode parecer arriscado, complexo e trabalhoso. Não para ela! Admiráveis brasileiros (colonos imigrantes italianos) que enaltecem este país pela sua visão e simplicidade, trabalho e fé, postura e desempenho! Pense nisso enquanto lhes digo até a semana que vem.