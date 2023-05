A Polícia Civil (PC) do Estado de Rondônia, por intermédio da 2ª Delegacia Especializada em Repressão aos Crimes Contra a Vida — (2ª DERCCV), deflagrou na manhã desta segunda-feira, 29, mais uma operação em resposta aos homicídios ocorridos, em Porto Velho.

A ação policial resultou na prisão de F.M.C., de 37 anos, suspeito de matar Evaldecir Rodrigues, de 50 anos, crime ocorrido dia 26 de março 2023, no bairro Ayrton Sena, em Porto Velho.

Segundo as investigações, a motivação do crime seria uma dívida com o tráfico de drogas. A vítima que era usuário de substância entorpecente, estaria devendo a traficante do bairro, A.N.M., de 36 anos, a qual, em tese, teria arquitetado toda a ação criminosa, que ocorreu em sua “boca de fumo”.

O delegado de polícia, Cícero Cavalcante, representou pela prisão preventiva do autor e busca na residência A.N.M., que foram deferidas pelo Poder Judiciário.

Na manhã de hoje, os agentes do Serviço de Investigação e Capturas- SEVIC da 2ª DERCCV cumpriram a determinação e prenderam o suspeito.

Durantes as buscas, os policiais localizaram 32 porções de pedra “Ox”, grande quantidade de cocaína e maconha, além de apetrechos para o tráfico. Ocasião em que A.N.M., foi presa em flagrante delito por tráfico drogas.

F.M.C. e A.N.M. foram encaminhados ao Sistema Prisional onde permanecerão à disposição da Justiça.