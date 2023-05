A prefeita Valéria Garcia de Pimenteiras do Oeste e fiéis participaram dos festejos da romaria do Divino Espírito Santo neste fim de semana, em Costa Marques.

A 126ª romaria do Divino Espírito Santo que começou em 10 de abril, em Pimenteiras do Oeste, encerrou no domingo, 29, na cidade de Costa Marques onde foi cediada a grande festa, os romeiros percorreram mais de 1.300 quilômetros nas águas do Rio Guaporé.

A festa tem como principal meta de peregrinação a coleta de donativos em benefício da comunidade, mas tem também a parte profana, com muita alegria, música e apresentações, uma grande e emocionante manifestação de fé que chega através das águas do Rio Guaporé.

A prefeita Valéria Garcia, conhecendo a devoção dos munícipes, e a importância do evento, conseguiu com empresários devotos organizar uma caravana, e levar os fiéis até o festejo, a prefeita agradece aos patrocinadores e deseja muitas bênçãos a cada um que ajudou a realizar esse sonho.

“A festa do Divino ultrapassa gerações e se mantém renovada todos os anos no coração”, disse Valéria.