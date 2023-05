Acidente aconteceu no começo da noite desta segunda-feira, 29, na Avenida Dedimes Cechinel (Perimetral), no bairro Cidade Verde III, em Vilhena.

De acordo com informações apuradas pela reportagem do Extra de Rondônia, o condutor da moto CG 150 de cor preta com placa de Santa Luzia do Oeste – RO, seguia pela Avenida Dedimes Cechinel (Perimetral) sentido Porto Velho, quando bateu em uma Van Mercedes Benz com placa de Paranaguá – PR, no qual o motorista transitava sentido BR-174, quando teria avançado a preferencial entrando a esquerda para acessar uma rua do bairro Cidade Verde III.

O motociclista sofreu ferimentos, sendo socorrido ao Hospital Regional pelo Corpo de Bombeiros.

A Polícia Militar de Trânsito (Ptran), foi chamada para registrar a ocorrência.

