Na segunda-feira (29), na cidade de Porto Velho, ocorreu a abertura solene da 10ª Conferência Estadual de Saúde de Rondônia.

O evento reuniu representantes da sociedade civil, profissionais da área da saúde e autoridades políticas, com o objetivo de discutir e propor diretrizes para a melhoria do sistema de saúde no estado.

A conferência, que se estenderá ao longo da semana, promete ser um espaço de diálogo e reflexão sobre as demandas e desafios enfrentados pela saúde pública.

Um dos destaques da abertura foi a representação do deputado Estadual Cássio Gois (PSD), que é vice-presidente da Comissão de Saúde da Assembleia Legislativa de Rondônia e que está cumprindo agenda oficial no interior do estado. Reconhecido por seu engajamento na área da saúde, o parlamentar Cássio Gois tem se destacado como um defensor de políticas públicas que visam melhorar a qualidade de vida da população rondoniense.

A representação do deputado foi realizada pela Dra. Rosa Maria, renomada advogada e uma das defensoras da bandeira da saúde em Rondônia. Dra. Rosa destacou a importância do deputado Cássio Gois como um aliado incansável na luta por uma saúde mais justa e acessível a todos os cidadãos. Ela enfatizou que a presença do deputado no dispositivo da conferência é uma demonstração do seu comprometimento com a causa e sua disposição em buscar soluções efetivas para os desafios enfrentados pela saúde pública em Rondônia.

Dra. Rosa ainda ressaltou a necessidade de se investir em infraestrutura, capacitação profissional e ampliação do acesso aos serviços de saúde em todas as regiões do estado. Ela também destacou a importância da participação da sociedade civil no processo de formulação e acompanhamento das políticas públicas, enfatizando que a conferência é um espaço aberto e democrático para o diálogo entre diferentes setores da sociedade.

Com a abertura da 10ª Conferência Estadual de Saúde de Rondônia, a expectativa é que as discussões realizadas e as propostas elaboradas sejam encaminhadas às esferas competentes, buscando a implementação de medidas que possam trazer avanços significativos para o sistema de saúde do estado. O deputado Cássio Gois, por meio de sua representação, reforçou seu compromisso em levar as demandas discutidas na conferência para a Assembleia Legislativa, buscando transformá-las em ações concretas que beneficiem a população rondoniense.

A 10ª Conferência Estadual de Saúde de Rondônia segue até o próximo sábado, com uma agenda repleta de debates, painéis e grupos de trabalho, promovendo um espaço fundamental para a construção coletiva de políticas públicas que possam aprimorar a saúde e o bem-estar de todos os cidadãos do estado. Com o tema “Garantir Direitos e Defender o SUS, a Vida e a Democracia – Amanhã Vai Ser Outro Dia”. A conferência é realizada em parceria com a Sesau e o Conselho Estadual de Saúde de Rondônia.