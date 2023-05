Visando atender demandas voltadas à qualidade de vida de uma parcela da população de Chupinguaia, a deputada estadual Ieda Chaves (União Brasil), confirmou nesta semana a destinação de uma emenda parlamentar no valor de R$ 150 mil para o Centro de Convivência do Idoso (CCI).

O recurso será usado na construção de uma mini academia e aquisição de equipamentos.

Com a entrega do montante, a prefeitura poderá executar a obra de construção de uma mini academia nas dependências do CCI e a compra de itens diversos como, por exemplo, esteira, bicicleta, kit treino de agilidade, entre outros.

“Investir na estrutura do CCI significa a melhoria na oferta de condições adequadas e proporcionar um espaço dedicado à saúde e ao bem-estar das pessoas mais experientes. Desta forma, estamos contribuindo na promoção da qualidade de vida e envelhecimento saudável e ativo”, justificou Ieda Chaves.

Pedido

A solicitação partiu da prefeitura de Chupinguaia, Sheila Flávia Anselmo Mosso, que defendeu os investimentos na estrutura. “Tal aquisição se faz necessária com o intuito de incentivar a prática de atividade física regular e disponibilizar um espaço público à promoção de qualidade de vida aos idosos da cidade e dos distritos”.

Encaminhamento

A emenda parlamentar foi requerida ao governo do estado por meio do Ofício 10/EP/GDIC/2023 e será viabilizada via Secretaria de Estado do Planejamento, Orçamento e Gestão (Sepog).