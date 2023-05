Buscando garantir mais um passo para o direito à transposição dos servidores do ex-territórios, o senador Jaime Bagattoli (PL) participou da 1ª Roda de Conversas com a Comissão Especial dos ex-territórios Federais de Rondônia, Amapá e Roraima (CEXXT). O evento aconteceu em Brasília, na última segunda-feira (29).

Sendo o único senador presente no evento, Jaime falou da importância do Congresso Nacional em votar, o quanto antes, a PEC 7/2018. “Eu conheci Rondônia quando ainda era território federal. Dos 52 municípios, presenciei o nascimento de 50 deles. Vi de perto o empenho e o papel que os servidores do ex-território tiveram para a formação e consolidação do nosso estado. Muitos já partiram e não tiveram o devido reconhecimento”, falou o senador ao público.

Além da CEXXT, a roda de conversa teve a participação da Secretaria de Gestão de Pessoas e Relações de Trabalho (SGPRT), pasta federal que foi designada para tratar do assunto juntamente com a comissão especial. O evento também serviu para apresentar o novo presidente da CEEXT, João Cândido Arruda Falcão, com quem Jaime já viabilizou reuniões com sindicatos que também tratam da transposição.

Desde o início do mandato, o senador adotou uma série de agendas institucionais para dar mais transparência e garantir avanços no processo de transposição que se arrasta há décadas para os servidores dos três ex-territórios federais.