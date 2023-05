Suspeitando que cairia em um golpe, um produtor rural no distrito de Vista Alegre do Abunã, distrito de Porto Velho, Rondônia, se deslocou ao Grupamento Policial na localidade, informando que estaria negociando a compra de um trator, porém verificou em diversos grupos de WhatsApp, que o equipamento envolvido na negociação era produto de furto, ocorrido durante a madrugada desta terça-feira, 30, no distrito de Jaci-Paraná.

A possível vítima disse aos policiais que o homem que lhe ofereceu o implemento agrícola estaria em um posto de combustível no distrito. Os policiais militares encontraram o acusado já deixando o local, mas foi abordado juntamente com outro cidadão. O homem denunciado disse aos policiais que havia comprado o trator de uma outra pessoa e que a conheceu apenas pelo nome de Rafael, tendo apenas um único contato pessoal e que após ter recebido o trator decidiu vendê-lo. Diante das informações os dois receberam voz de prisão e foram conduzidos a 9º delegacia no distrito de Extrema.

O furto

O dono do equipamento furtado, também compareceu ao Grupamento Policial e relatou que por volta das 3 horas de hoje, 30, acerca de sua propriedade foi arrombada e a porteira quebrada e assim furtaram o seu trator M.A./Massey Ferguson, levando também todo o combustível que tinha e ainda utilizaram a rampa da fazenda para embarcar o trator. A vítima disse ainda que um ex-funcionário da fazenda, poderia estar envolvido diretamente no furto, pois ele havia sido demitido recentemente.

Menos de 12 horas

“A recuperação do material furtado em menos de 12 horas, foi graças a filosofia de patrulhamento comunitário que obtém troca de informações 24 horas entre a comunidade produtora rural e a Polícia Militar” disse o comandante do 9º BPM, tenente-coronel Ewerson Pontes.

Ainda segundo ele, a missão primordial da patrulha rural é o policiamento ostensivo, visando preservar a ordem pública na zona rural com a ação presença, o que gera consequentemente uma sensação de segurança devido a proximidade da comunidade com os policiais militares.