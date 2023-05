Nesta terça-feira, 30, o prefeito de Cacoal, Adailton Fúria, esteve visitando Itaporanga d’Ajuda, uma cidade que fica a 34 km de Aracaju, capital de Sergipe, sede de uma das maiores empresas de processamento de alimentos do nordeste do Brasil, o Grupo Maratá.

Nessa visita, o prefeito reuniu-se com o empresário José Augusto Vieira, o qual está buscando uma área em Cacoal para criar uma unidade de seu empreendimento, aproveitando o potencial na produção de café e diversas outras matérias primas.

O grupo existe há 50 anos e atua na produção de alimentos de qualidade, oferecendo aos consumidores produtos através da implementação de novas tecnologias, com uma carteira diversificada, incluindo o processamento de alimentos, produção de embalagens plásticas; construção civil e exportação, dentre outros.

A empresa também se destaca como uma das maiores empresas nacionais na produção de café, recebendo o selo de qualidade e pureza da Associação Brasileira da Indústria do Café, detendo o Selo de Pureza da ABIC (Associação Brasileira da Indústria de Café), o qual atesta a pureza do café torrado e moído.

Ao se reunir com o empresário, Fúria afirmou que o município de Cacoal envidará todos os esforços possíveis para disponibilizar uma área onde a empresa será assentada e a expectativa é que em breve ela esteja em funcionamento, gerando centenas de empregos diretos e indiretos.

A escolha de Cacoal, por parte da empresa, leva em conta o potencial econômico do município e a sua localização privilegiada em uma região que engloba vários municípios que são referência na produção de alimentos, leite e carne, além de outras matérias primas que também possam interessar a esse conglomerado industrial, como o couro bovino.

LOGÍSTICA

De acordo com Fúria, além de Cacoal e região oferecerem a matéria prima de que essa indústria necessita para processar alimentos em larga escala, o fato de a cidade estar cortada por uma das mais importantes rodovias do Brasil com acesso a ao Acre e Mato Grosso, facilita o escoamento da produção em território nacional, além de também o estado contar com o porto fluvial localizado em Porto Velho, de onde os produtos podem ser exportados para vários países da Europa, África e Ásia.