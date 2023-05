Um homem identificado pelas iniciais A.L.S.E., que já foi preso em flagrante por três vezes por furtar uma fábrica de sorvetes e foi solto em audiência de custódio com uso de tornozeleira eletrônica, foi detido pela quarta vez após furtar o mesmo comércio novamente, em Cerejeiras.

De acordo com informações apuradas pela reportagem do Extra de Rondônia, no último domingo, 28, câmeras de segurança do estabelecimento registraram imagens do suspeito furtando sorvetes da fábrica.

Após confirmar através das imagens que o suspeito era um velho conhecido no meio policial de iniciais A.L.S.E., por ser usuário de drogas e diversas praticas criminosas que já havia sido preso dezenas de vezes e colocado em liberdade pela justiça, os PMs foram ao endereço do suspeito e deram voz de prisão por furto.

O rapaz disse à polícia que: “ele era “Careca” e roubava mesmo, que é vagabundo e não vai mudar e pronto. Além disso, disse também que não teme cadeia, pois entra num dia e sai no outro, que a polícia pode prender e matar que ele não vai parar”.

No local onde o suspeito foi preso, além dos produtos furtados na fábrica de sorvetes, também havia outros tipos de produtos, na qual ele confessou ser oriundo de furtos, mas não revelou, onde furtou.

A.L., estava com o nariz machucado, e várias escoriações pelo corpo, indagado, ele disse aos militares que três homens, um deles com uma arma de fogo “deu lhe uma taca”, o acusando de um furto que ele não havia cometido e que isso não ia ficar barato, que ele estava desenrolando uma arma para dar um jeito na pessoa.

O rapaz foi conduzido para a delegacia de Polícia Civil, onde a ocorrência foi registra, e desta vez ele vai ficar um pouco mais atrás das grades.

