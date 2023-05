O evento contou com a presença dos familiares de todos os alunos e os funcionários da instituição que assistiram apresentações musicais e participaram de sorteios de brindes.

A celebração do mês das mães na unidade da Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais (APAE) de Porto Velho foi marcada por alegria e muita emoção; com a presença da deputada federal e membro da Comissão Permanente de Previdência, Assistência Social, Infância, Adolescência e Família (CPASF), Cristiane Lopes foi servido um delicioso café da manhã com as mães dos alunos da associação.

Na oportunidade, a deputada enalteceu o trabalho realizado pela APAE além de mencionar a criação da Frente Parlamentar de Mães Atípicas, de sua autoria, e reafirmou o compromisso de ser um braço forte e aguerrido na luta por todas essas mães na Câmara Federal. “Quando valorizamos as mães, valorizamos a família, o cuidado, o zelo, a ternura, o carinho e os mais nobres sentimentos, eu agradeço a Iranilde Santos, presidente dessa instituição e ao coordenador de projetos da APAE, Antônio Berssane, pelo ótimo trabalho junto aos assistidos”.

Segundo Antônio, a APAE é uma instituição filantrópica de assistência social e sem fins lucrativos fundada em 27 de maio de 1993. “Atendemos pessoas com deficiência intelectual nos graus leve e moderado e atualmente o projeto beneficia 114 alunos, com deficiência intelectual, múltipla e transtornos globais, com faixa etária entre 07 a 64 anos de idade”, informou.

Para Sebastiana Silva, uma das homenageadas no evento, o reconhecimento e carinho deixaram-na muito feliz e lisonjeada. “Estou grata a toda equipe pelo lindo acolhimento dado aos nossos filhos e a deputada federal Cristiane Lopes por fazer parte desse momento especial; ser mãe é uma bênção e melhor ainda é comemorar assim com festa”, comentou.

A atual presidente da APAE, Iranilde Santos, destacou que o mês das mães é muito importante para as famílias. Aproveitou a oportunidade para agradecer a presença da deputada e a todos que contribuíram para a realização da festa, mas, principalmente, todas as mães que se fizeram presentes.

Visivelmente emocionada, Cristiane discursou para uma plateia atenta que a recebeu com aplausos calorosos. “Todos os dias são válidos para homenagear a figura materna que é tão importante em nossas vidas. Todavia, essa data deve ser mais do que comemorada, valorizada. É uma grande satisfação celebrar esse momento ímpar com vocês”.

A parlamentar finalizou sua fala ressaltando a importância do amparo psicológico e de políticas públicas que permitam uma melhora na qualidade de vida das mães de crianças e adolescentes com deficiência, autismo e doenças raras. “Que sigamos este caminho, auxiliando à APAE, convidando a comunidade para conhecer a entidade e fortalecendo cada vez mais este espaço”.