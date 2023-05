Na segunda-feira,29, a deputada estadual, Rosangela Donadon (União Brasil), realizou a entrega de uma ambulância semi UTI móvel para o município de Novo Horizonte do Oeste.

A ambulância foi adquirida graças a uma emenda parlamentar que Rosangela Donadon destinou no valor de R$350 mil para transportar os pacientes da região atendendo ao pedido do promotor de eventos de Vilhena, Adelmo dos Santos, conhecido popularmente como “Delminho”.

A entrega oficial da ambulância ocorreu hospital municipal de Novo Horizonte do Oeste e contou com a presença do prefeito Cleiton Cheregatto e do vereador e presidente da Câmara de Vereadores Cido Motos, da vereadora Professora Eliane e do promotor de eventos de Vilhena, Adelmo dos Santos e outras autoridades locais e membros da comunidade.

A deputada Rosangela Donadon ressaltou a importância do investimento na área da saúde e destacou seu compromisso em destinar recursos para melhorar o atendimento à população.

“Estou muito feliz em fazer a entrega dessa ambulância semi UTI móvel que vai contribuir para melhorar o atendimento oferecido para a população garantindo condições dignas de atendimento e transporte adequado para os pacientes”, disse a deputada.

O prefeito de Novo Horizonte do Oeste Cleiton Cheregatto, juntamente com a comunidade local, agradeceu o empenho da deputada Rosangela Donadon em destinar recursos para a saúde do município. O gestor enfatizou que a ambulância será de grande valia para a população, contribuindo para um atendimento mais eficiente e ágil, salvando vidas em momentos críticos.

A ação da deputada estadual Rosangela Donadon demonstra seu comprometimento com a melhoria das condições de saúde em Rondônia. A entrega da ambulância Semi UTI móvel para o município de Novo Horizonte do Oeste representa um passo importante na busca por um sistema de saúde mais eficiente e humanizado, proporcionando cuidados adequados aos pacientes da região.

Com esse investimento significativo, a deputada Rosangela Donadon reafirma seu compromisso em trabalhar em prol do bem-estar da população de Rondônia, colocando a saúde como uma das principais prioridades de seu mandato. A expectativa é que a ambulância seja utilizada de forma eficaz, atendendo às necessidades emergenciais da população e contribuindo para salvar vidas no município de Novo Horizonte do Oeste.