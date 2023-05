O Deputado Estadual Cássio Gois (PSD) tem se destacado como um defensor incansável dos agricultores e produtores da Região do Café, demonstrando um compromisso notável com o desenvolvimento rural.

Membro efetivo da Comissão de Agricultura da Assembleia Legislativa de Rondônia, Gois tem se dedicado a implementar políticas que beneficiem diretamente esses setores fundamentais para a economia local.

Nesta terça-feira (30), o Deputado Cássio Gois defendeu veementemente a implantação do Programa de Aquisição de Alimentos (PAA) em âmbito municipal na cidade de Cacoal. O PAA é uma iniciativa do Governo Federal que busca fortalecer a agricultura familiar ao mesmo tempo em que promove a segurança alimentar e o combate à fome. Essa proposta tem como objetivo aproximar os produtores rurais do mercado consumidor, possibilitando a comercialização direta dos produtos agrícolas.

O empenho do Deputado Gois na defesa do PAA municipal tem sido notório, e suas ações vão além de discursos e debates. Ele já adotou e incentivou esse projeto em diversas cidades da região, levando benefícios para os agricultores, produtores de café, verdura e hortaliças. Essa iniciativa tem proporcionado um impulso significativo para a economia local, ao mesmo tempo em que valoriza o trabalho desses profissionais e incentiva a produção agrícola sustentável.

Além disso, o Deputado Cássio Gois acompanhou de perto a eleição do novo presidente do Conselho de Agricultura de Cacoal, Ronaldo Felix dos Santos, que regerá o biênio 2023/2024. Essa participação ativa demonstra a importância que o parlamentar atribui ao diálogo e ao envolvimento com as entidades responsáveis pela tomada de decisões no setor agrícola. Sua presença nessas ocasiões reforça o compromisso de representar os interesses dos agricultores e produtores, garantindo que suas demandas sejam ouvidas e atendidas.

O Deputado Cássio Gois tem sido reconhecido por seu trabalho ímpar na defesa dos agricultores e produtores da Região do Café, e sua atuação em prol da implantação do PAA municipal em Cacoal demonstra seu comprometimento em promover o desenvolvimento rural e a valorização do agronegócio. “Ouvindo na ponta, reforço o meu papel como representante dedicado e comprometido com o fortalecimento da economia agrícola em Rondônia”, afirmou o Deputado.