Dez candidatas se preparam para disputar o título de Rainha durante evento que será realizado neste sábado, 03 de junho, no parque de exposições Marcos Donadon, no município de Colorado do Oeste.

O evento está sob organização da JC Produções, em parceria com a Casa do Peão. Contudo, Lucinei Andrade e Maiara de Paula são responsáveis pelo desfile que animará a noite de sábado coloradense.

Ao Extra de Rondônia, Lucinei informou que a festa inicia às 21h30 e terá a animação de dois artistas sertanejos rondonienses: Junior Carvalho, de Vilhena, que fará o pré-show; e Jorge Henrique, de Ji-Paraná, que fará o show principal da noite.

>>> Conheça, abaixo, as beldades que disputam o certame de beleza:

Maria Eduarda Marques, 17 anos: “É um sonho poder representar o município e a beleza coloradense. Sou filha dessa terra e compor o quadro de candidatas à Rainha da 35º Expocol é um orgulho para mim. Quero sentir de pertinho esse mix de sentimentos e representar a beleza feminina, o carisma, a coragem e a força da mulher no Agro que é tradição em nosso Estado”.

Maria Clara Garcia, 16 anos: “Se eu ganhar o título de rainha da 35ª Expocol, pretendo usar todo esse reconhecimento para mostrar o sistema do agro de Rondônia”.

Bruna Monique Weschenfelder, 22 anos: “Gosto da festa, principalmente, por ser algo voltado à pecuária. E, se eleita for, será uma honra representar o maior evento de Colorado, bem como as minhas raízes”.

Alini Dantas de Oliveira, 25 anos: “Eu gostaria de ser Rainha da 35ª Expocol, pois seria um momento de muita emoção, responsabilidade e prazer, poder representar a cidade onde nasci, em uma das maiores feiras agropecuárias do Estado de Rondônia. Carregar a faixa seria uma honra e tenho certeza que estou preparada, participando ativamente não somente da festa, mas também dos compromissos atribuídos a Rainha”.

Patrícia da Rocha Santos, 28 anos: “Se caso for eleita, estarei representando não só a nossa festa do peão como também toda uma classe de mulheres fortes, trabalhadoras e que lutam por seus objetivos. Será mais que um sonho, um privilégio!”.

Francineti Santos de Jesus, 22 anos. “Fiz muita escolha que me trouxeram até aqui. Com muito orgulho, minha melhor virtude é ser negra e assim represento muitas mulheres. Caso eu ganhe a Rainha da 35ª Expocol, estarei muito realizada, porque foi um momento que sempre sonhei em participar. Não desista dos seus sonhos”.

Franciele Sobrinho de Oliveira, 23 anos: “Eu quero ser eleita a rainha da 35° Expocol, porque, primeiramente, seria uma honra representar essa grandiosa festa que atrai milhares de pessoas, e também poder estar realizando mais um grande sonho”.

Daiara Vanessa Lino Rocha, 21 anos: “Eu quero ser eleita a Rainha da 35° Expocol, porque gosto de festa do peão, gosto de dançar, sou animada, cresci tendo contato com o agro, sempre tive muita vontade de me candidatar. Hoje posso estar fazendo parte dessa seleção e darei o meu melhor para representar essa festa grandiosa que atrai sempre muitas pessoas”.

Jaqueline Messias Nunes, de 17 anos: “Desde pequena, sempre quis participar de alguma forma desse grandioso evento. Portanto, esse ano resolvi me candidatar e viver esse misto de experiências. Caso venha a tão sonhada faixa, ficarei muito feliz em poder contribuir com essa festa incrível chamada Expocol. Assim, sentir toda emoção de entrar na arena carregando o título. Conto com a torcida de vocês!”

Raquel de Aquino Zembrani, 25 anos. “Acredito que mais que ser uma candidata ao título de Rainha, o que já nos deixa com uma responsabilidade enorme, representar uma festa tão grandiosa para nosso município é o papel principal. Fazer parte disso esse é o meu desejo”.