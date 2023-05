Navegação segura na Internet – o que você precisa ter em mente

Há muito tempo, a Internet é parte integrante da vida da maioria das pessoas. Ela simplifica a vida cotidiana em grande medida. Se você não precisa mais ir ao banco para fazer suas transações bancárias, mas pode fazer isso de forma rápida e conveniente on-line, ou se pode fazer compras on-line de quase tudo o que deseja sem sair de casa.

Até mesmo uma visita ao cassino on-line, como no caso do provedor winning casino & sportsbook, é conveniente e fácil. Com toda essa conveniência por meio do uso da Internet, a questão da segurança é fundamental, principalmente quando se trata de dados privados.

A segurança tem prioridade absoluta

Todos sabem como é fácil e descomplicado usar a Internet. Qualquer pessoa que esteja procurando informações pode encontrá-las em segundos. Fazer compras também é mais fácil e menos complicado do que nunca. Mas todas essas conveniências podem ter um preço alto, porque a Internet também abriu possibilidades completamente novas para os criminosos cibernéticos. Eles não têm outra coisa em mente a não ser espionar os dados pessoais dos usuários. É por isso que você mesmo deve fornecer ativamente a proteção necessária.

Sempre atualize seu software

Os fabricantes de sistemas operacionais, software de escritório, navegadores de Internet e software de segurança garantem regularmente que as brechas de segurança sejam fechadas. O software é atualizado com a ajuda de atualizações automáticas. O ponto principal aqui, no entanto, é que as atualizações sejam de fato instaladas o mais rápido possível. Essa é a única maneira de fechar as brechas que os criminosos cibernéticos exploram.

Além do PC e do laptop, todos os dispositivos conectados ao PC também são afetados. O malware também pode ser transmitido por aqui. Além disso, a instalação de um firewall e de um programa antivírus é urgentemente necessária. Eles bloqueiam e-mails contaminados e outros intrusos indesejados. Mas também aqui as atualizações mais recentes devem ser instaladas em cada caso para evitar o acesso bem-sucedido de criminosos cibernéticos.

Verificação de fontes

Em princípio, todo usuário deve prestar atenção a todos os tipos de mensagens. Não importa se são arquivos de texto, vídeos ou gráficos. É sempre possível que elas estejam contaminadas com malware. O simples fato de abrir uma mensagem pode ser suficiente para infectar o computador. Muitas vezes, supõe-se erroneamente que há perigo apenas quando o anexo é aberto. A própria mensagem pode, de fato, infectar o computador. Por esse motivo, as mensagens devem sempre ser verificadas para saber se realmente vêm de uma fonte confiável.

Essas mensagens devem ser excluídas imediatamente. Mas também é preciso ter cuidado com os links. Você só deve segui-los se tiver certeza de que eles vêm de fontes confiáveis. Atualmente, muitos criminosos cibernéticos usam fóruns e redes sociais para colocar links em páginas falsas. Essa é uma ótima maneira de espionar dados pessoais.

Software baixado da Internet

Atualmente, há possibilidades quase ilimitadas de baixar vídeos, gráficos, sons ou programas de software da Internet. Mas mesmo aqui, problemas reais podem aguardar o usuário. Infelizmente, pode acontecer muito rapidamente de softwares prejudiciais, como spyware, entrarem no computador. Outro risco é cair em armadilhas de golpes. Pode acontecer facilmente de você ignorar as letras pequenas.

Mas é exatamente aí que aparecem as condições de assinatura, que você simplesmente clica antes de fazer o download. Muitas vezes, isso é percebido tarde demais ou nem chega a ser percebido, de modo que, ao mesmo tempo em que faz o download de um programa, você também faz uma assinatura cara. Além disso, pode acontecer de você baixar vídeos protegidos por direitos autorais sem saber, o que pode até mesmo torná-lo passível de processo judicial. Por esse motivo, você deve sempre verificar exatamente o que está baixando antes de fazer o download.

Redes sem fio

Quando se trata de conexões WLAN não seguras, o próximo risco já está à espreita. Essa é a oportunidade ideal para os criminosos cibernéticos espionarem seus dados pessoais. Infelizmente, sem querer, você fornece o acesso perfeito para que os fraudadores da Internet possam navegar na Internet às custas do usuário e também usar o computador para fins ilegais, como o envio de mensagens de spam ou o download de conteúdo ilegal. Portanto, é extremamente importante ajustar as configurações de segurança. Como regra geral, é totalmente improvável que os criminosos cibernéticos contornem as medidas de proteção definidas pelos fabricantes.

Configure várias contas de usuário

Quase todos os usuários de computador geralmente trabalham com a conta de usuário do administrador. Infelizmente, quase nenhum usuário sabe que essas contas de usuário têm direitos irrestritos sobre as configurações do computador. Isso também significa que um possível intruso também tem acesso total ao PC. Dessa forma, é claro, muitos danos podem ser causados. Portanto, deve-se definitivamente configurar várias contas de usuário. Com todas as outras contas, apenas direitos limitados estão disponíveis.

Segurança da senha

É fácil para os criminosos cibernéticos decifrarem senhas, pois eles têm o software apropriado à sua disposição atualmente. A esta altura, no máximo, deve ter ficado claro para todos os usuários que é preciso realmente pensar nas senhas. Elas devem ser combinações mais longas. Devem ser compostas por letras e números. Ao mesmo tempo, não deve haver nenhuma conexão reconhecível com outros dados pessoais.

Em geral, as ferramentas eletrônicas de armazenamento de senhas não são recomendadas porque esse é o primeiro lugar que os espiões de computador procuram. Além disso, também é muito importante que os dados de acesso não sejam armazenados no contexto espacial do computador.

Lidando com informações pessoais

Atualmente, a tentação de revelar dados pessoais ou preferências em redes sociais como Facebook, Instagram ou até mesmo em fóruns de discussão on-line é extremamente grande.

As pessoas estão constantemente publicando fotos ou vídeos de seu ambiente pessoal. Mas aqui se esconde um risco que simplesmente não é considerado, pois os possíveis empregadores podem analisar essas publicações. Tudo o que vai parar no mundo digital pode ser lido por milhões de pessoas.

Faça backup dos dados externamente

Independentemente de você ter um computador novo ou antigo, os defeitos sempre podem ocorrer rapidamente. Isso pode ocorrer devido ao desgaste do material ou, no pior dos casos, vírus e worms tornaram o disco rígido ilegível. Exatamente por esse motivo, os dados devem sempre ser armazenados em um disco rígido externo.