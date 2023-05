É com imenso pesar que o deputado Ezequiel Neiva, presbítero da Igreja Assembleia de Deus, lamenta o falecimento do pastor Joel Holder, nesta quarta-feira (31), em Porto Velho.

Joel Holder deixa a esposa Lindoina Holder, as filhas Joelna e Joelina e o filho Samuel, além de seis netos. Holder pastoreou por 30 anos a Assembleia de Deus em Porto Velho.

O pastor é filho de Percy e Judith Holder, nasceu no dia 25 de julho de 1942, na cidade de Porto Velho. Fez o primário na Escola Estadual Barão dos Solimões, o ensino fundamental na Escola Estadual Carmela Dutra e o ensino médio no Colégio Estudo e Trabalho.

O pastor Joel Holder foi presidente da Convenção Estadual de Ministros das Assembleias de Deus em Rondônia (CEMADERON), bem como, vice-presidente por alguns anos. Foi membro do Conselho Fiscal e Conselho de Educação da Convenção Geral das Assembleias de Deus no Brasil, do Conselho da EETAD, do Conselho da Casa Publicadora-CPAD e ex-presidente do Diretório da Sociedade Bíblica do Brasil em Rondônia.

Que Deus conforte o coração de familiares e amigos neste momento de tamanha dor!