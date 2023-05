A decisão de estender o prazo de inscrições na competição, foi necessária após a desistência do Clube Real Ariquemes, o time do vale do Jamari encaminhou na última segunda feira (29) ofício à FFER comunicando a desistência do Rondoniense Feminino 2023.

Com a desistência do Real Ariquemes a FFER estendeu o prazo de inscrição até o dia 2 de junho, próxima sexta feira, visando atender o artigo 25 do Regulamento Geral da CBF, que diz: “tratando – se da realização de torneio seletivo ou competição equivalente no âmbito das Federações estaduais com o objetivo de classificar clubes para certames nacionais, tais torneios somente serão reconhecidos pela CBF se disputado por no mínimo seis clubes, sendo ao menos quatro clubes do principal campeonato principal organizado pela federação, equivalente à principal série ou divisão”.