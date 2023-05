Pensando no desenvolvimento econômico e social das pessoas e comunidade, a Sicoob Credisul doou R$1 milhão para a Fundação Luverdense de Saúde — FLS, em Lucas do Rio Verde, município do Mato Grosso.

Com o valor, a instituição conseguirá custear despesas relativas à manutenção e ampliação do Hospital São Lucas. A solenidade de entrega aconteceu na última quarta-feira, 24 de maio.

Com o valor oriundo do recurso social do 7º Princípio do Cooperativismo, o “Interesse pela Comunidade”, o diretor regional da Sicoob Credisul, Cláudio Tomazoni, reforça o compromisso com as necessidades das instituições que prestam serviços para a população luverdense.

“Por meio dessas ações, reafirmo o compromisso assumido pela cooperativa ao longo dos anos, em apoiar projetos desenvolvidos por instituições, como a Fundação Luverdense, possibilitando avanços na saúde mato-grossense com mais qualidade e eficiência”, afirma.

O Hospital São Lucas é uma entidade filantrópica, sem fins lucrativos, administrado pela Fundação Luverdense de Saúde, com atendimento humanizado e multiprofissional, integrado ao SUS, convênios e demandas particulares.

O presidente da Fundação Luverdense, Marino Franz, agradeceu a Sicoob Credisul e destacou que iniciativas assim reforçam mais ainda as doações. “Práticas como estas nos permitem continuar nosso trabalho, levando assistência a todos que precisam, com foco em qualidade e humanização”.

Segundo a gerente geral da agência Sicoob Credisul em Lucas do Rio Verde, Janice Petri, a doação faz parte do DNA da marca. “A gente sabe da importância da Fundação Luverdense de Saúde e do trabalho que ela realiza aqui na nossa cidade. Como cooperativa temos esse foco de apoiar bons projetos. Essa contribuição vai ajudar a melhorar a estrutura do hospital e certamente melhorar a vida da população atendida”, explicou.

Também estiveram presentes na solenidade o delegado Vilson Kirst, os gerentes regionais da Sicoob Credisul, Alex Belter e Wesley Bezerra, e o gerente de negócios Kleber Mello.