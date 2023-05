O evento apresenta show nacional com o cantor Manutti, em 07 de junho, véspera de feriado nacional, a partir das 23h, no Alteza Pub Bar localizado na Av.: Major Amarante, Centro, ao lado do Rei dos Colchões.

O pré-show fica por conta dos artistas sertanejos, Thais Kaufman e Fabricio Ferraz, O evento será exclusivo para 400 pessoas os ingressos já estão se esgotando, os valores no momento são: camarote individual com um mega open bar, por R$ 99,99, front stage no valor de R$ 69,99 e Bangalô empresarial de R$ 1099,99.

Pontos de venda: Delimas, Boteco Major, Hermes Multimarcas, Tereré & Cia, Douglas iPhone e Hooka King Tabacaria.

Para mais informações: (69) 9 9200–3905 / Nádia.

