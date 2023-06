Amigos de Antônio Carlos de Oliveira, de 53 anos, mais conhecido por “Kakai”, comerciante pioneiro em Vilhena, com banca de pastel nas feiras, estão promovendo “vakinha” para ajudá-lo a custear despesas do tratamento no Hospital dos Acidentados, em Cacoal, onde está internado na Unidade de Terapia Intensiva (UTI) lutando pela vida.

Kakai está acometido com diabetes e devido a doença teve que amputar umas das pernas, sofreu parada cardíaca e foi parar na UTI.

Amigos promovem “vakinha” para ajudá-lo a custear as despesas, haja vista, que a família já não tem mais recursos para mantê-lo no hospital que é particular e precisa da ajuda dos amigos, e assim continuar lutando pela vida.

Quem puder e quiser ajudar Kakai a chave PIX é (69) 9 9963-4830 (Vanusa Lenir Schaida).