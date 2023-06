O Município de Cacoal, através do Conselho Municipal de Juventude (COMJUVE), está participando, em Brasília (DF), do Seminário Nacional de Gestores e Gestoras Municipais de Juventude.

Realizado no Museu Nacional da República, o evento teve início nesta terça-feira (30.05) e se encerra nesta quarta-feira (31.05), e tem como objetivo promover a municipalização de políticas públicas de juventude.

No seminário, entre outros pontos, estão sendo debatidos temas como: o processo de mobilização para a realização da Conferência Nacional da Juventude; as perspectivas para a Política Nacional de Juventude; desafios orçamentários para a implementação de políticas públicas; e a participação da juventude na elaboração do Plano Plurianual (PPA), que define as prioridades do governo para os próximos quatro anos.

“Saio daqui muito otimista após conhecer um pouco dos projetos que estão sendo elaborados com a finalidade de atender quem tanto necessita, a troca de experiências também nos oportunizou absolver mais conhecimento para desenvolvermos boas ações de políticas voltadas a nossa juventude cacoalense”, comentou o Presidente do Conselho Municipal da Juventude de Cacoal, Toninho do Jornal.