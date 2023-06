O deputado estadual Cirone Deiró participou, nesta quarta-feira (31), a convite do governador Marcos Rocha, de reunião com o CEO da empresa AZUL, John Rodgerson.

O objetivo do encontro foi o de discutir a manutenção dos voos regulares em Rondônia.

Também participaram da reunião, o secretário de estado de Finanças, Luís Fernando, o diretor adjunto do DER, Rodrigues Maia e o deputado federal Thiago Flores. Na avaliação do governador Marcos Rocha, o CEO da empresa AZUL, John Rodgerson, se mostrou receptivo as demandas apresentadas, no sentido de manter voos diários no Estado.

O governador informou que as tratativas terão continuidade em nova reunião que será realizada no próximo dia 6, com representantes da empresa, na sede do Governo do Estado. “Estamos comprometidos em atender mais essa importante demanda da sociedade rondoniense e agradecemos a receptividade que tivemos por parte dos representantes da empresa Azul”, assinalou.

De acordo com o deputado Cirone Deiró, o diálogo aberto pelo governador traz novas perspectivas para a operação da companhia em Rondônia. “A principal meta é garantir a regularidade dos voos da companhia Azul em todo o Estado, o que é essencial para o desenvolvimento econômico e turístico da nossa região”, assegurou.

Cirone afirmou que continuará acompanhando as negociações e buscando soluções para a manutenção da malha aérea em Rondônia. Ele destacou a importância da parceria entre os setores produtivos, o Governo do Estado e as empresas aéreas, para o crescimento do estado e o desenvolvimento do turismo local.