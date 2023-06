Concessionária CITRÖEN em CACOAL Registrei o consultor de vendas Lukas Prado e a supervisora de vendas Kawanny Camargo na concessionária CITRÖEN com o lindo C4 CACTUS Shine Pack THP Turbo – Bônus exclusivo de R$ 10.000,00 + Emplacamento. Nas concessionárias CITRÖEN, PEUGEOT em Cacoal e FIAT PSV em Cacoal e Rolim de Moura do renomado GRUPO GILBERTO MIRANDA em Rondônia, as facilidades e campanhas são imperdíveis para você adquirir o carro de seus sonhos. SICOOB FRONTEIRAS A renomada cooperativa de crédito SICOOB FRONTEIRAS com agências em RO, MT e MS investe constantemente para um melhor atendimento aos Associados Sicoob. Na foto na agência de CACOAL/RO, as gerentes Elizabete Silva de PJ, Daiele Ribeiro e Sandra Cristina Santos de PF, e Suzamar Valentin gerente Rural, e o assistente de PJ Diego Nascimento.

DIMARE CACOAL É SEMPRE SUCESSO A DIMARE CACOAL Móveis Planejados tem sucesso garantido em vendas na moderna loja de elegantes showrooms em Cacoal/RO, pois é uma empresa que tem profissionais altamente qualificados para que leva personalização e exclusividade para os projetos encomendados pelos clientes.

REVISTA MARISA LINHARES entregue na FRIOS CACOAL Sempre bom registrar quando o anunciante gosta do resultado de nosso trabalho. Em Cacoal/RO, registrei o dinâmico empresário JOCIMAR SEPP da prestigiada Distribuidora FRIOS CACOAL, com a 12ª Edição da REVISTA MARISA LINHARES da qual sua empresa é anunciante há anos. GALO FAZ ANIVERSÁRIO AMANHÃ, DIA 02, comemora aniversário ROBERTO WAGNER TRAVENÇOLO “Galo” da prestigiada GALO CAFÉ Corretora em Cacoal/RO. Na foto Wagner com as filhas Fernanda Linhares Travençolo e Bruna Linhares Travençolo Salvadori, que residem em Campo Grande/MS, e seu caçulinha Daniel Victor Ribeiro Travençolo com a esposa Delma Bone Ribeiro Travençolo.

SIMPÓSIO NO PARÁ A advogada JULINDA DA SILVA especialista em Direito Previdenciário, Conselheira Federal da OAB/RO 2022.2025 e representante do IBDP/RO, participou do I SIMPÓSIO DE DIREITO PREVIDENCIÁRIO DA REGIÃO NORTE nos últimos dias 26 e 27, em Belém do Pará, a cidade do açaí, das mangueiras, do Círio de Nazaré e do Carimbó.

DECORCOLORS EM CACOAL Um novo empreendimento no ramo de tintas e texturas em Cacoal/RO, faz sucesso no mercado de decoração com inovação e solução em acabamento e pintura, com o uso de produtos de alto rendimento, alta qualidade e baixo custo. A empresa tem como sócios proprietários Keity Maia e Karoline Araújo na foto, e Felipe Melo.

NOITE DE HOMENAGENS – TROFÉU CACAU DE OURO Após 18 ANOS consecutivos, o evento Troféu CACAU DE OURO que homenageou inúmeras empresas e personalidades de vários segmentos no estado de Rondônia, teve seu encerramento em 2016. Mas devido a pedidos o evento retornou em 2022, com o mesmo sucesso dos 18 ANOS de realização. Neste 2023 o prestigiado, renomado e tradicional troféu CACAU DE OURO será realizado no dia 07 de outubro no Toldu’s Buffet em Cacoal/RO, com decoração do expert Marcio Ermenegildo, e muitas novidades. E claro, com muita mídia e personalidades que fazem a diferença no desenvolvimento do município e do estado de Rondônia.