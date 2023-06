A atividade reuniu colaboradores, produtores orgânicos, técnicos, membros do Sistema de Controle Interno e alunos da Escola Agrícola do Acre e Instituto Federal de Rondônia.

Com apoio da Sicoob Credisul, a cooperativa de agricultores Reca realizou, dos dias 24 a 26 de maio, o treinamento em normas orgânicas e atualização das normativas para os mercados nacionais e internacionais, no distrito de Nova Califórnia (RO).

De acordo com Hamilton Condack, professor e coordenador presidente do Reca, a iniciativa está alinhada à dificuldade dos produtores orgânicos em atender a todos os requisitos que as normas exigem. “O curso, com duração de três dias, é mais uma oportunidade para os produtores aprimorarem seus conhecimentos. Acreditamos que essa capacitação ajudará a estarem regulares para comercialização de produtos orgânicos”, pontua.

Segundo o professor Hamilton, o desenvolvimento do curso só foi possível pela parceria com a Sicoob Credisul que acreditou no treinamento e desenvolvimento profissional dos participantes.

Para Cassia Lane, gerente geral da agência Sicoob Credisul no distrito, a importância do treinamento reforça o valor dos 5º e 7º princípios do cooperativismo, a educação, formação e informação e o interesse pela comunidade.

“Estamos muito orgulhosos em apoiar o Projeto Reca e fortalecer a agricultura familiar da nossa região. Mais do que isso, estamos felizes em contribuir para produção de alimentos mais saudáveis, com menor impacto à saúde humana e ambiental”.