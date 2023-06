Na tarde de segunda-feira, 29, aconteceu a solenidade de abertura dos Jogos Escolares de Rondônia (JOER), fase municipal, na quadra municipal, realização do Governo do Estado com apoio da Secretaria Municipal de Esporte Turismo (Semetur).

O evento reuniu delegações das escolas das redes municipal e estadual de educação. Também contou com a apresentação do grupo de treino funcional e dos jovens do karatê do município de Pimenteiras do Oeste.

A cerimônia contou com as presenças dos diretores das escolas do município, secretária de saúde Thaciany Nery (representando a prefeita), Secretária de educação Rosana Silva (representando a secretária de Turismo),

Secretária de Assistência Social Maria Silvana, vereadora Irene Alves Almeida.

Por conflito de agenda, a prefeita Valéria Garcia não pôde estar presente, mas disse que abriu muito por não ter comparecido, destacando que é “uma grande apoiadora do esporte no município”.

