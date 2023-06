Os próximos 30 dias serão dedicados ao fortalecimento da campanha de doação de sangue a nível nacional.

Em Rondônia, o deputado Luizinho Goebel (PSC) requereu um Voto de Louvor em homenagem aos cidadãos de Vilhena que se destacaram com o maior número de doações no Hemocentro do município.

Na lista, estão seis vilhenenses com grande histórico de doação de sangue. Alguns começaram a doar ainda na década de 1990 e se mantiveram assíduos com a missão de ajudar o próximo. São eles: Valdir Tomé de Souza, com 105 doações; Francinildo Leandro Lemos, com 69 doações; Valdecir Pereira da Silva, com 68 doações; Valdir Leandro Basseto, com 64 doações; Valdir de Melo Xavier, com 56 doações; Rossy Pedrosa da Silva, com 46 doações.

“Doar sangue é um ato de amor ao próximo. Mais do que isso, é um gesto que pode salvar vidas de pessoas que passam por um momento decisivo entre a vida e a morte. Dessa forma, quero parabenizar esses vilhenenses que entregaram ao longo de anos um gesto de solidariedade e empatia com o próximo”, afirmou o deputado.

A campanha Junho Vermelho foi criada pelo Ministério da Saúde no ano de 2015 e busca mobilizar a sociedade brasileira para a doação de sangue. Em Rondônia, o Hemocentro é o único banco de sangue do estado que atende a unidades públicas e privadas de saúde.