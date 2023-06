Na tarde desta quarta-feira, 31, a Polícia Civil (PC) do Estado de Rondônia, por intermédio da 1ª Delegacia de Polícia de Guajará-Mirim, prendeu em flagrante delito quatro homens com 3 quilos de substância entorpecente do tipo cocaína no município de Guajará-Mirim/RO.

Segundo as investigações, o grupo havia adquirido a droga em Guayaramerin – Bolívia. Em território brasileiro, os criminosos foram surpreendidos pelos policiais do Serviço de Investigação e Capturas – SEVIC da 1ª DP.

A ação resultou na apreensão de 02 (dois) veículos utilizados para conduzir o entorpecente.

O Estado de Rondônia possui 1.342 km de linha divisória com a Bolívia, fronteira em sua totalidade delimitada por rios. Apesar das dificuldades geográficas a Polícia Civil do Estado Rondônia não mede esforços para combater o tráfico internacional de drogas na região fronteiriça.