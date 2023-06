O vereador Lauro Costa Kloch (PSD), o popular Lauro Garçom do Semáforo (PSD), formalizou, nesta quarta-feira, 31, afastamento do cargo parlamentar justificando tratar de interesse particular.

O requerimento foi destinado ao presidente da Casa de Leis, Magnison Mota (PSC), que recebeu o documento.

Garçom requereu o afastamento pelo período de 120 dias, a partir de 29 de maio.

O pedido de afastamento do cargo acontece após o Tribunal de Justiça negar liminar em habeas corpus intentada pelos advogados de Garçom, há 1 mês preso sob acusação de estupro de vulnerável (leia mais AQUI).

Com relação a este assunto, o Extra de Rondônia conversou rapidamente com Magnison Mota, que informou que o 1º suplente, o ex-vereador Pedro Rabelo (PSD), foi convocado e poderá assumir a vaga já na segunda-feira, durante sessão ordinária do Legislativo. Atualmente, Rabelo ocupa o cargo de Chefe de Gabinete do deputado estadual Cássio Gois.

Caso Rabelo decida por não assumir a vaga, o 2º suplente, o comunicador Paulo Rosa, será convocado.

CASO LAURO

Ouvidos pelo Extra de Rondônia, os advogados de defesa afirmaram que estão trabalhando para revogar a prisão do vereador, para que o mesmo responda em liberdade.

A defesa não tem dúvida de que Lauro é inocente referente a acusação de estupro de vunerável. “Assim que abrir o prazo para Resposta da Acusação, vamos pedir o quanto antes que o juízo faça os exames necessários que ratificarão a inocência de Lauro Kloch”, disse Paulo Henrique.

>>> LEIA O REQUERIMENTO ABAIXO: