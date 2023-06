Ganhar Fla-Fla foi, é e sempre será normal! Nesta quinta-feira (01), o Flamengo eliminou o freguês Fluminense da Copa do Brasil, no Maracanã. No duelo válido pelas oitavas de final da competição, o Mais Querido venceu por 2 a 0, com gols de Arrascaeta, aos 32 minutos do primeiro tempo, e Gabigol, nos acréscimos da etapa final.

Como o jogo de ida empatou em 0 a 0, o Mengão avança para as quartas.

Oito times farão as quartas de finais da Copa do Brasil. Além do Flamengo, disputarão a próxima fase: São Paulo, Palmeiras, Corinthians, Athletico-PR, América-MG, Bahia e Grêmio. O próximo adversário do Mengão será conhecido em sorteio, a ser realizado pela Confederação Brasileira de Futebol (CBF).

Para o duelo desta quinta (01), Jorge Sampaoli contou com os retornos dos meias de criação Arrascaeta e Everton Ribeiro, recuperados de lesão. O uruguaio começou como titular, já o camisa 7 iniciou no banco de reservas, entrando aos 12 minutos do segundo tempo. Uma ‘surpresa’ na escalação foi a opção por Pedro entre os suplentes. O atacante é o artilheiro do Flamengo na temporada.

ARRASCAETA DEIXA O FLAMENGO EM VANTAGEM NO PRIMEIRO TEMPO

O jogo atrasou cinco minutos, pois a torcida do Flamengo fez uma linda festa com sinalizadores. Porém, a fumaça tomou conta do Maracanã e prejudicou o início do clássico. Com a bola rolando, o clássico começou muito truncado, com várias disputas no meio campo e algumas faltas. Aos 8′, na saída de bola característica do Fluminense, por pouco o Fla não conseguiu roubar a bola de Fábio.

A primeira finalização da partida aconteceu aos 14 minutos. David Luiz arriscou de longe, mas Fábio encaixou. Novamente o zagueiro, aos 21′, perdeu um gol cara a cara. Porém, o arbitragem assinalou impedimento. O Fluminense chegou aos 25′, com Cano, de fora da área, e Matheus Cunha espalmou de forma esquisita para escanteio. O argentino perdeu a melhor chance até então aos 28′, em tentativa na pequena área, que passou por cima do gol.

Apesar dos mais de 70% de posse de bola do Fluminense até então, quem abriu o placar foi o Flamengo. Aos 32 minutos, Gerson lançou na área, Fabrício Bruno escorou do segundo pau para o meio e Arrascaeta, de cabeça, mandou no ângulo. Fábio nem se mexeu. Mengão 1×0 no Maracanã.

Aos 40 minutos, Léo Pereira finalizou na área, mas a bola foi fraca, facilitando o trabalho da defesa do Fluminense para afastar. Depois do gol do Flamengo, o rival ‘sentiu’ o golpe e diminuiu o ritmo, e o Mengão passou a ter da rédeas do primeiro tempo, e conseguiu levar a vantagem para o intervalo.

SEGUNDO TEMPO

Precisando atacar, o Fluminense chegou com perigo antes do primeiro minuto do segundo tempo. Após escanteio, Nino teve a bola livre na área e chutou. Matheus Cunha defendeu em dois tempos. O Flamengo deu o troco aos seis. Gabigol recebeu na direita e tocou para Ayrton Lucas, sozinho, cara a cara com Fábio, mas o árbitro parou o lance por impedimento.

Aos 12 minutos, Léo Pereira saiu de maca do gramado, com dores na posterior da coxa esquerda. No lugar, Jorge Sampaoli desfez o esquema com três zagueiros, escolhendo Everton Ribeiro para entrar no jogo. Como o próprio treinador revelou antes da partida, o camisa 7 não estava 100% para o clássico.

No minuto 28, Thiago Maia procurou Jorge Sampaoli e revelou que o time estava “morto” de cansaço. Na hora do recado, o argentino chamou Everton Cebolinha para substituir Arrascaeta, que voltava de lesão. Aos 33′, o Flamengo perdeu a chance de matar o jogo. Foram três chances em um! Gerson ficou livre, frente à frente com Fábio, e acertou o rosto do goleiro.

No rebote, Everton Cebolinha carimbou a trave. Em nova sobra, Gabigol chutou de primeira, e Fábio tirou com a ponta dos dedos. Aos 37′, o próprio camisa 11 perdeu outra chance. Em contra-ataque rápido, o atacante tinha Gabigol livre dentro da área, mas preferiu chutar em cima do zagueiro. Aos 42′, Everton Ribeiro fez linda jogada e finalizou de longe, tirando tinta da trave.

Nos acréscimos, Fabrício Bruno incorporou Lionel Messi e quase fez um golaço. Nino salvou em cima da linha. Aos 46′, o Mengão matou o jogo. Wesley arrancou pela direita e tocou para a área. Everton Cebolinha furou, mas a bola sobrou para Gabigol, que, livre, na pequena área, só empurrou para as redes.

PRÓXIMO JOGO

As partidas das quartas de final da Copa do Brasil serão conhecidas em sorteio. Enquanto a Confederação Brasileira de Futebol (CBF) não define os duelos, o Flamengo foca no Campeonato Brasileiro. Na segunda-feira (05), o Rubro-Negro encara mais um rival, o Vasco, novamente no Maracanã. O duelo é válido pela nova rodada da competição.

FICHA TÉCNICA FLAMENGO 2×0 FLUMINENSE Competição: Copa do Brasil – oitavas de final – volta Local: Maracanã, Rio de Janeiro Data: 01 de junho de 2023 (quinta) Gols: Arrascaeta 32’/1º, Gabigol 46’/2º

ESCALAÇÕES:

Flamengo: Matheus Cunha, Fabrício Bruno, David Luiz e Léo Pereira; Wesley, Erick Pulgar, Thiago Maia, Gerson, Arrascaeta e Ayrton Lucas; Gabigol.

Fluminense: Fábio, Samuel Xavier, Nino, Manoel e Guga; André, Martinelli, Lima e Ganso; Arias e Cano.