Nos dias 18 e 24 de maio, a FIMCA Vilhena recebeu alunos do Ensino Médio da Escola SESI-SENAI para visitas técnicas na instituição. A proposta faz parte de um projeto da escola e dos alunos sobre futuras profissões.

Os alunos puderam visitar e conhecer todos os espaços, bem como os laboratórios, equipamentos e materiais disponíveis e necessários para o estudo acadêmico e práticas exatas para o exercício da profissão. A FIMCA é a instituição que mais cresce no Estado de Rondônia, em Vilhena já são mais de 6 anos de dedicação ao Ensino Superior. Melhor infraestrutura, corpo docente capacitado e equipe especializada, virando referência em todo o Cone Sul.

O objetivo da visita técnica na Instituição FIMCA Vilhena é fazer com que os alunos tenham uma experiência acadêmica e profissional. A visita foi guiada pela equipe da FIMCA, proporcionando aos alunos oportunidade de tirar dúvidas, adquirir conhecimentos e, consequentemente, compartilhar as informações. A professora Rosalva Alves fala sobre a importância do projeto: a visita pela instituição vai além de uma proposta escolar, é uma motivação pessoal para os alunos, mantendo o foco nos estudos e no futuro. “A proposta da visita técnica na faculdade faz parte de um projeto de vida e carreira do novo ensino médio da escola SESI SENAI. Após os estudantes pesquisarem sobre as futuras profissões e realizarem uma ‘mostra das profissões’, o mais legal é que eles estavam caracterizados e encenaram situações do dia a dia das profissões. Bom, através da visita, oportunizamos aos estudantes a experiência de estarem no ambiente acadêmico onde, daqui a alguns anos, estarão se profissionalizando e iniciando uma carreira profissional de sucesso. Essa experiência instiga, motiva e os faz acreditar que é possível, com dedicação e empenho, tornar esse sonho realidade”.

Para a Instituição, receber alunos das Escolas públicas e privadas de Vilhena em prol de projetos tão importantes é uma honra. A FIMCA Vilhena trabalha com dedicação e respeito para proporcionar aos acadêmicos e à comunidade as melhores experiências profissionais e pessoais. A Faculdade agradece a presença e enfatiza que estará sempre de portas abertas para novas parcerias.