Em entrevista ao Extra de Rondônia, a fisioterapeuta Angélica Labajos se diz muito feliz e realizada com tudo que conquistou juntamente com seu esposo, o enfermeiro Antônio Andrade, nesse período.

“Foi um grande sonho e a realização deste projeto teve ajuda dos nossos pais. Fazemos questão de mostrar a eles que sim, conseguimos”, explica, orgulhosa, a profissional de saúde.

Angélica afirma que sua clínica oferece um atendimento de qualidade para os pacientes com especialização, pós-operatório, analgesia, tratamento da dor, recuperação, reabilitação e área dermatofuncional.

A empresa também trabalha com exames gráficos, todos laudados e tem a esteticista Zilma Coleraus, que há 8 anos realiza trabalho na área facial e corporal, além de contar com a parceria do médico Marcelo Almeida.

HISTÓRIA:

Angélica conta que, em 2002, mudou-se para Porto Velho, onde estudou fisioterapia. Lá, passou 10 anos se especializando, período em que conheceu Antônio e, ambos, começaram a idealizar a concretização da Clínica que hoje administram.

“Ele foi meu maior incentivador. Conversamos com meus sogros e contamos sobre abrir a clínica em Vilhena. Todos apoiaram o nosso sonho. Logo em seguida nos mudamos para Vilhena”, lembra.

Logo, em 2014, a concretização do sonho aconteceu com o aluguel de um espaço, que, após reforma, hoje oferece um lugar agradável que fica localizado na avenida Sabino Bezerra de Queiroz, nº 3461, no bairro Jardim América, em Vilhena.

“Relembrar tudo isso é muito emocionante, por que nossos pais, quando vem nos visitar, sentem muito orgulho de tudo que conquistamos”, avalia.

SORTEIO:

E, para comemorar o aniversário da Clínica “Arte de Cuidar”, Angélica Labajos, em parceria com o site de notícias Extra de Rondônia, realizará o sorteio de uma Drenagem Linfática, método Renata Franca, que é uma das cinco melhores massagens do mundo. Para participar basta seguir as regras no Instagram do @extraderondonia.

Mais informações da clínica serão obtidas através do telefone (069) 3321–4836.