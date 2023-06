Um ato de solidariedade que pode salvar vidas. A doação de sangue será o foco das ações da campanha Junho Vermelho ao longo dos próximos 30 dias.

E em Rondônia, uma indicação parlamentar promete incentivar a doação dentro dos órgãos públicos.

A autora da proposta é a deputada estadual Dr. Taissa Sousa (PSC) que fez a indicação ao Governo do Estado, por meio da Secretaria de Estado da Saúde (Sesau).

“A nossa intenção é contribuir para o aumento do estoque do banco de sangue da Fhemeron que, para quem ainda não sabe, é o único centro que atende tanto as unidades públicas de saúde quanto as particulares. Ou seja, a doação de sangue é algo que interessa a todos”, justifica a parlamentar.

As bolsas de sangue coletadas pela Fundação de Hematologia e Hemoterapia do Estado de Rondônia (Fhemeron) são destinadas para casos de urgências, emergências, cirurgias eletivas e também para atender a pacientes que fazem tratamento por meio de radioterapia e quimioterapia.

PROCEDIMENTO

Em Rondônia, O+ e A+ são as tipagens que correspondem a mais de 70% das demandas, segundo últimos dados da Sesau, mas a Fhemeron ressalta a importância de se doar todo o tipo sanguíneo, inclusive os de fator negativo.

A doação consiste na retirada de aproximadamente 450ml de sangue e demora, em média, 45 minutos da triagem à coleta. O candidato preenche uma ficha de doador e fica cadastrado no banco. A meta é tornar todos os doadores fidelizados.

No local, o doador é submetido a um check-up médico para constatar a habilidade clínica de doação. A doação utiliza agulha descartável sem nenhum risco de contrair doença infecciosa.pós o processo, o tempo de descanso é de 10 minutos sucedido de um lanche leve fornecido gratuitamente pela Fhemeron.

Interessados podem comparecer na sede da Fhemeron, localizada na rua Benedito de Souza Brito, S/N, bairro Industrial (ao lado do HB Ary Pinheiro). O telefone para contato é o 0800-642 5744.