O pedagogo Pedro Rabelo (PSD), atualmente exercendo função de Chefe de Gabinete do deputado estadual Cássio Góis, confirmou ao Extra de Rondônia que vai assumir a vaga de vereador, na próxima segunda-feira, 5, na Câmara de Cacoal.

Rabelo – que exerceu a vereança na legislatura 2017/2000 e depois esteve à frente da Secretaria Municipal de Cultura (2021/2022 – retornará ao Legislativo após solicitação de afastamento pelo período de 120 dias do vereador Lauro Garçom (Leia mais AQUI).

No despacho nº 03/2023, publicado no Diário Oficial do Município nesta sexta-feira, 2 (leia abaixo), o presidente da Casa de Leis, Magnison Mota defere o pedido de Lauro e convoca, automaticamente, o suplente, conforme estipula o Regimento Interno do Legislativo.

Ao site, Rabelo disse que assumirá a vaga “porque tenho um compromisso com meus eleitores que foram 655 votos na eleição municipal”. E completou: “Depois que o vereador pediu afastamento, muitos eleitores me ligaram e parabenizando que vou voltar ser vereador. Vou continuar ajudando o deputado Cassio Góis e o prefeito Furia”.